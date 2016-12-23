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Во Франции открыли первую в мире "солнечную дорогу"
Во французской Нормандии открыли дорогу с километровой солнечной панелью, пишет
В деревне Турувро-Пэрш (Tourouvre-о-Перш) в дорогу вмонтировали солнечные панели, которые смогут обеспечить электричеством уличное освещение в самой деревне, где проживает более трех тысяч человек. Панели занимают 2,8 тысячи квадратных метров и защищены от колес транспорта пятью слоями кремния.
Проект разрабатывался пять лет, его стоимость составила 5,2 млн евро. Это первая подобная дорога в мире.
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Проект разрабатывался пять лет, его стоимость составила 5,2 млн евро. Это первая подобная дорога в мире.
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