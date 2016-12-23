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Шарль Лингле определился с новым клубом

23.12.2016 14:39 — Разное | Tut.by  
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Бывший форвард минского «Динамо», хоккеист сборной Беларуси Шарль Лингле заключил контракт c финским клубом «Таппара».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эта команда является лидером чемпионата Финляндии, выиграв 24 из 31 матча, а форвард клуба Вели-Матти Савинайнен — лучшим бомбардиром лиги.

Отметим, что до прихода в «Динамо» за «Таппару» выступал защитник Ник Бэйлен, перешедший на днях в шведский клуб «Векше».

Шарль Лингле провел за «Динамо» 175 матчей, набрав 112 (42+70) очков по системе «гол+пас». В конце ноября клуб выставил его на драфт отказов, а затем и вовсе разорвал контракт.

 
 
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Бывший форвард минского "Динамо", хоккеист сборной Беларуси Шарль Лингле заключил контракт c финским клубом "Таппара".

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