Бывший форвард минского «Динамо», хоккеист сборной Беларуси Шарль Лингле заключил контракт c финским клубом «Таппара».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эта команда является лидером чемпионата Финляндии, выиграв 24 из 31 матча, а форвард клуба Вели-Матти Савинайнен — лучшим бомбардиром лиги.

Отметим, что до прихода в «Динамо» за «Таппару» выступал защитник Ник Бэйлен, перешедший на днях в шведский клуб «Векше».

Шарль Лингле провел за «Динамо» 175 матчей, набрав 112 (42+70) очков по системе «гол+пас». В конце ноября клуб выставил его на драфт отказов, а затем и вовсе разорвал контракт.