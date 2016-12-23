|
2017 год в Беларуси объявлен годом науки
23.12.2016 15:15 — Разное | Ежедневник
фото: photosight.ru
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала.
Правительству с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома оручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.
Реализация плана мероприятий будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию, сообщили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии