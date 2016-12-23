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2017 год в Беларуси объявлен годом науки

23.12.2016 15:15 — Разное | Ежедневник  
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2017 год в Беларуси объявлен годом науки

фото: photosight.ru

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала.

Правительству с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома оручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.

Реализация плана мероприятий будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Администрации президента. 

 
 
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Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

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