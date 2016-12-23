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В центре Гомеля Ford после столкновения с Nissan снес ограждение и врезался в забор
ДТП случилось в областном центре на пересечении улиц Кирова и Телегина во второй половине дня 23 декабря, сообщили в ГАИ Гомельской области.
Водитель Ford Fiesta ехал в направлении улицы Хатаевича. При повороте налево 42-летний водитель Nissan Note не пропустил Ford. От удара Ford снес часть ограждения, выехал на тротуар и врезался в металлический забор.
В ГАИ региона уточнили, в аварии пострадали только транспортные средства — оба водителя трав не получили.
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ДТП случилось в областном центре на пересечении улиц Кирова и Телегина во второй половине дня 23 декабря.
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