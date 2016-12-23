Лидер велоклуба «Минск» Сергей Попок продлил контракт с клубом и продолжит выступление за команду в 2017 году.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этом сезоне Попок выиграл два этапа «Тура Украины», «Гран-при Винницы», «Гран-при Минска», два этапа «Тура Шарджах» и «Кубок ОАЭ».

Помимо своего ведущего спринтера «Минск» договорился о продолжении сотрудничества с Евгением Соболем, Александром Головашем, Константином Клименковым, Романом Романовым, Станиславом Божковым, Олегом Агиевичем, Антоном Ивашкиным. С остальными гонщиками пока ведутся переговоры. К тому же не исключено, что состав шоссейной команды пополнят несколько гонщиков из трекового состава.

Первой гонкой нового сезона станет престижная итальянская гонка первой категории «Коста Дельи Этруски».