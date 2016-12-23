|
Капитан велоклуба "Минск" продлил контракт с командой
Лидер велоклуба «Минск» Сергей Попок продлил контракт с клубом и продолжит выступление за команду в 2017 году.
В этом сезоне Попок выиграл два этапа «Тура Украины», «Гран-при Винницы», «Гран-при Минска», два этапа «Тура Шарджах» и «Кубок ОАЭ».
Помимо своего ведущего спринтера «Минск» договорился о продолжении сотрудничества с Евгением Соболем, Александром Головашем, Константином Клименковым, Романом Романовым, Станиславом Божковым, Олегом Агиевичем, Антоном Ивашкиным. С остальными гонщиками пока ведутся переговоры. К тому же не исключено, что состав шоссейной команды пополнят несколько гонщиков из трекового состава.
Первой гонкой нового сезона станет престижная итальянская гонка первой категории «Коста Дельи Этруски».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер велоклуба "Минск" Сергей Попок продлил контракт с клубом и продолжит выступление за команду в 2017 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии