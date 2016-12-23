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Минчанина оштрафовали за оскорбительный комментарий в интернете в адрес сотрудника ГАИ
Суд Заводского района города Минска оштрафовал на 105 рублей минчанина за оскорбительный твит к видео об аварии, на которой запечатлен наезд на сотрудника ГАИ Фрунзенского района в августе 2015 года.
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Минчанин опубликовал в сети микроблогов «Твиттер» запись оскорбительного содержания в отношении инспектора дорожно-патрульной службы Фрунзенского РУВД Минска, говорится на сайте
Суд признал, что его действия квалифицируются не иначе как «Оскорбление» (ст. 9.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). Штраф составил 105 деноминированных рублей (1 050 000 неденоминированных).
«Таким образом, интернет-пользователям следует тщательнее относиться к информации, которую они размещают в открытом доступе. Органы внутренних дел и впредь будут давать соответствующую правовую оценку тем, кто, скрываясь за ширмой мнимой интернет-анонимности, преступает закон», — сказано под сообщением на сайте.
Речь идет о комментарии действиям сотрудника ГАИ, которого
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Минчанин опубликовал у себя в твитере видео с оскорбительным комментарием.
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