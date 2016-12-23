Суд Заводского района города Минска оштрафовал на 105 рублей минчанина за оскорбительный твит к видео об аварии, на которой запечатлен наезд на сотрудника ГАИ Фрунзенского района в августе 2015 года.

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Минчанин опубликовал в сети микроблогов «Твиттер» запись оскорбительного содержания в отношении инспектора дорожно-патрульной службы Фрунзенского РУВД Минска, говорится на сайте ГУВД .





Суд признал, что его действия квалифицируются не иначе как «Оскорбление» (ст. 9.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). Штраф составил 105 деноминированных рублей (1 050 000 неденоминированных).

«Таким образом, интернет-пользователям следует тщательнее относиться к информации, которую они размещают в открытом доступе. Органы внутренних дел и впредь будут давать соответствующую правовую оценку тем, кто, скрываясь за ширмой мнимой интернет-анонимности, преступает закон», — сказано под сообщением на сайте.

Речь идет о комментарии действиям сотрудника ГАИ, которого сбили на МКАД в августе 2015 года. Напомним, авария произошла утром в районе съезда на улицу Тимирязева. Водитель на Opel Vectra сбил инспектора ДПС Фрунзенского района, который, выполняя свои служебные обязанности, находился на второй полосе и пытался остановить автомобиль. Сотрудника милиции госпитализировали. В результате ДТП офицер получил тяжелые травмы. Виновник аварии был приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения.