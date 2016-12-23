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Минчанина оштрафовали за оскорбительный комментарий в интернете в адрес сотрудника ГАИ

23.12.2016 18:12 — Разное | Tut.by  
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Суд Заводского района города Минска оштрафовал на 105 рублей минчанина за оскорбительный твит к видео об аварии, на которой запечатлен наезд на сотрудника ГАИ Фрунзенского района в августе 2015 года.  

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Минчанин опубликовал в сети микроблогов «Твиттер» запись оскорбительного содержания в отношении инспектора дорожно-патрульной службы Фрунзенского РУВД Минска, говорится на сайте ГУВД.


Суд признал, что его действия квалифицируются не иначе как «Оскорбление» (ст. 9.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). Штраф составил 105 деноминированных рублей (1 050 000 неденоминированных).

«Таким образом, интернет-пользователям следует тщательнее относиться к информации, которую они размещают в открытом доступе. Органы внутренних дел и впредь будут давать соответствующую правовую оценку тем, кто, скрываясь за ширмой мнимой интернет-анонимности, преступает закон», — сказано под сообщением на сайте. 

Речь идет о комментарии действиям сотрудника ГАИ, которого сбили на МКАД в августе 2015 года. Напомним, авария произошла утром в районе съезда на улицу Тимирязева. Водитель на Opel Vectra сбил инспектора ДПС Фрунзенского района, который, выполняя свои служебные обязанности, находился на второй полосе и пытался остановить автомобиль. Сотрудника милиции госпитализировали. В результате ДТП офицер получил тяжелые травмы. Виновник аварии был приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин опубликовал у себя в твитере видео с оскорбительным комментарием.

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