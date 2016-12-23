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Польша методично сокращает финансирование белорусским СМИ

23.12.2016 18:26 — Разное | БДГ  
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Вслед за урезанием финансирования на две трети телеканалу "Белсат" объявлено о сокращении расходов на "Радыё Рацыя".
 
Варшава в два раза урезает финансирование белоруксского "Радыё Рацыя". Это следует из информации о финансировании национальных меньшинств, которую опубликовало Министерство внутренних дел Польши.
 
"Радыё Рацыя" получил 120 000 злотых на передачи для белорусского национального меньшинства. Эта сумма в два раза меньше, чем три года назад: в 2013 нрду радио получило 250 000 злотых, в 2016 году - 200 000 злотых. Средства МВД Польши и администрации предназначались для передач „Падляшскі канцэрт пажаданняў”, „З Падляшша родам”, „Краязнаўчыя кропкі”, „Казкі малышам”, „Падляшскі тыдзень”. 
 
"В течение четырех лет на 60% уменьшилось финансирование белорусских передач, подляшских передач на "Радыё Рацыя", передач для белорусского меньшинства. Что будет в 2017 году, тружно сказать, но этих средств намного меньше", - сообщил програмный директор "Радыё Рацыя" Юрий Лещинский.
 
В МВД Польши и администрации Польши поданы проекты на финансирование в 2017 году существующих передач и четырех новых проектов.
 
15 декабря стало известно, что Польша сокращает на две трети финансирование телеканала "Белсат", вещающего через спутник на Беларусь. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил: решение практически принято, журналистам предложат перейти на телеканал TVP Polonia, который должен появиться в кабельной сети Беларуси. Директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы назвала это "ликвидацией телеканала". 
 
Информация о преобразованиях "Белсата" появилась сразу после визита в Минск главы Сената Польши Станислава Карчевского.
 
Теги: Минск
 
 
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Вслед за урезанием финансирования на две трети телеканалу "Белсат" объявлено о сокращении расходов на "Радыё Рацыя".  

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