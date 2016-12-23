|
Польша методично сокращает финансирование белорусским СМИ
Вслед за
Варшава в два раза урезает финансирование белоруксского "Радыё Рацыя". Это следует из информации о финансировании национальных меньшинств, которую опубликовало Министерство внутренних дел Польши.
"Радыё Рацыя" получил 120 000 злотых на передачи для белорусского национального меньшинства. Эта сумма в два раза меньше, чем три года назад: в 2013 нрду радио получило 250 000 злотых, в 2016 году - 200 000 злотых. Средства МВД Польши и администрации предназначались для передач „Падляшскі канцэрт пажаданняў”, „З Падляшша родам”, „Краязнаўчыя кропкі”, „Казкі малышам”, „Падляшскі тыдзень”.
"В течение четырех лет на 60% уменьшилось финансирование белорусских передач, подляшских передач на "Радыё Рацыя", передач для белорусского меньшинства. Что будет в 2017 году, тружно сказать, но этих средств намного меньше", -
В МВД Польши и администрации Польши поданы проекты на финансирование в 2017 году существующих передач и четырех новых проектов.
15 декабря стало известно, что Польша сокращает на две трети
Информация о преобразованиях "Белсата" появилась
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за урезанием финансирования на две трети телеканалу "Белсат" объявлено о сокращении расходов на "Радыё Рацыя".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии