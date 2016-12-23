Назначения в администрации президента Беларуси, громкие задержания по делу СЗАО "БелАВМ", реакция на вопиющее убийство посла России в Турции, новые тарифы на услуги ЖКХ и пополнение в семье Виктории Азаренко стали главными темами недели и обсуждения в студии радио Sputnik Беларусь.

Беседа в радиостудии началась с бытовой темы — повышения в 2017 году тарифов на услуги ЖКХ . Евгений Казарцев заметил, что в стоимости любой услуги важно, чтобы она соответствовала качеству оказанной услуги, что в отношении многих белорусских ЖЭСов оставляет желать лучшего.

Касаясь кадровых перестановок во властной вертикали, спикеры в студии уточнили, что Наталья Качанова стала первой женщиной — руководителем Администрации президента . Ее замом назначен Максим Рыженков, при этом поста в администрации лишился "главный идеолог" Игорь Бузовский. Спикеры в студии напомнили о поставленной президентом задаче по реформированию Администрации президента и поручении новым руководителям обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу.

Говоря о громких задержаниях по делу СЗАО "БелАВМ" , Евгений Казарцев отметил смутившие его размеры взяток, тем более, когда речь идет о руководителях и чиновниках высокого ранга.

Спикеры в студии не могли обойти вниманием трагическое событие уходящей недели — публичное убийство посла России в Турции Андрея Карлова , которое вызвало невероятный по своим масштабам общественный резонанс.

"Убийство дипломата, особенно публичное, под телекамерами — событие вопиющее, оставившее очень много вопросов — от обеспечения безопасности дипломата и до последовавшей реакции мирового сообщества", — констатировали собеседники в радиостудии Sputnik.

Еще одним заметным событием стала пресс-конференция президента России . "Владимир Путин коснулся многих важных тем, которые наверняка станут главной темой обсуждения в предстоящие дни и даже недели", — заметил Евгений Казарцев.

И, безусловно, одним из самых счастливых событий недели стало пополнение в семье Виктории Азаренко — известная белорусская теннисистка родила сына, о чем сама сообщила в социальной сети.

"Эта тема интересна всем без исключения, даже тем, кто не разбирается в теннисе. Каждый пытается угадать, как назовут малыша, где он будет жить и, разумеется, будет ли он играть в теннис", — отметили спикеры в студии Sputnik.

Традиционно прозвучал анонс событий предстоящей недели. Главное из них — предстоящее празднование Нового года и подведение итогов-2016 в разных сферах. Аудио-версию беседы слушайте на радио Sputnik Беларусь.