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Итоги недели: назначение Качановой, дело БелАВМ и новые тарифы ЖКХ
23.12.2016 19:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Назначения в администрации президента Беларуси, громкие задержания по делу СЗАО "БелАВМ", реакция на вопиющее убийство посла России в Турции, новые тарифы на услуги ЖКХ и пополнение в семье Виктории Азаренко стали главными темами недели и обсуждения в студии радио Sputnik Беларусь.
Беседа в радиостудии началась с бытовой темы —
Касаясь кадровых перестановок во властной вертикали, спикеры в студии уточнили, что
Говоря
Спикеры в студии не могли обойти вниманием трагическое событие уходящей недели —
"Убийство дипломата, особенно публичное, под телекамерами — событие вопиющее, оставившее очень много вопросов — от обеспечения безопасности дипломата и до последовавшей реакции мирового сообщества", — констатировали собеседники в радиостудии Sputnik.
Еще одним заметным событием стала
И, безусловно, одним из самых счастливых событий недели стало
"Эта тема интересна всем без исключения, даже тем, кто не разбирается в теннисе. Каждый пытается угадать, как назовут малыша, где он будет жить и, разумеется, будет ли он играть в теннис", — отметили спикеры в студии Sputnik.
Традиционно прозвучал анонс событий предстоящей недели. Главное из них — предстоящее празднование Нового года и подведение итогов-2016 в разных сферах. Аудио-версию беседы слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Традиционные итоги информационной недели на радио Sputnik Беларусь подвели корреспондент Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Вячеслав Шарапов.
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