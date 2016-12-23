﻿﻿ Итоги недели: назначение Качановой, дело БелАВМ и новые тарифы ЖКХ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Итоги недели: назначение Качановой, дело БелАВМ и новые тарифы ЖКХ

23.12.2016 19:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Назначения в администрации президента Беларуси, громкие задержания по делу СЗАО "БелАВМ", реакция на вопиющее убийство посла России в Турции, новые тарифы на услуги ЖКХ и пополнение в семье Виктории Азаренко стали главными темами недели и обсуждения в студии радио Sputnik Беларусь.

Беседа в радиостудии началась с бытовой темы — повышения в 2017 году тарифов на услуги ЖКХ. Евгений Казарцев заметил, что в стоимости любой услуги важно, чтобы она соответствовала качеству оказанной услуги, что в отношении многих белорусских ЖЭСов оставляет желать лучшего.

Касаясь кадровых перестановок во властной вертикали, спикеры в студии уточнили, что Наталья Качанова стала первой женщиной — руководителем Администрации президента.  Ее замом назначен Максим Рыженков, при этом поста в администрации лишился "главный идеолог" Игорь Бузовский. Спикеры в студии напомнили о поставленной президентом задаче по реформированию Администрации президента и поручении новым руководителям обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу.

Говоря о громких задержаниях по делу СЗАО "БелАВМ", Евгений Казарцев отметил смутившие его размеры взяток, тем более, когда речь идет о руководителях и чиновниках высокого ранга.

Спикеры в студии не могли обойти вниманием трагическое событие уходящей недели — публичное убийство посла России в Турции Андрея Карлова, которое вызвало невероятный по своим масштабам общественный резонанс.

"Убийство дипломата, особенно публичное, под телекамерами — событие вопиющее, оставившее очень много вопросов — от обеспечения безопасности дипломата и до последовавшей реакции мирового сообщества", — констатировали собеседники в радиостудии Sputnik.

Еще одним заметным событием стала пресс-конференция президента России. "Владимир Путин коснулся многих важных тем, которые наверняка станут главной темой обсуждения в предстоящие дни и даже недели", — заметил Евгений Казарцев.

И, безусловно, одним из самых счастливых событий недели стало пополнение в семье Виктории Азаренко — известная белорусская теннисистка родила сына, о чем сама сообщила в социальной сети.

"Эта тема интересна всем без исключения, даже тем, кто не разбирается в теннисе. Каждый пытается угадать, как назовут малыша, где он будет жить и, разумеется, будет ли он играть в теннис", — отметили спикеры в студии Sputnik.

Традиционно прозвучал анонс событий предстоящей недели. Главное из них — предстоящее празднование Нового года и подведение итогов-2016 в разных сферах. Аудио-версию беседы слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 107
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционные итоги информационной недели на радио Sputnik Беларусь подвели корреспондент Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Вячеслав Шарапов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске появился «БелБиоград»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика