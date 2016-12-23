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«Белинвестбанк» продает свой сельскохозяйственный актив

23.12.2016 19:31 — Разное | Ежедневник  
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«Белинвестбанк» продает свой сельскохозяйственный актив

ОАО «Белинвестбанк» выставил на продажу ОАО "Агрофирма "Фаличи", входящее в структуру банковского холдинга.

Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации. Предприятие специализируется на производстве мясомолочной продукции, а также занимается растениеводством, ориентированным прежде всего на обеспечение кормами животноводческой отрасли.

Агрофирма расположена в Стародорожском районе Минской области. Общая земельная площадь хозяйства составляет 3 212 га, в том числе 3 015 га сельхозугодий. Хозяйственное общество "Агрофирма "Фаличи" было создано в августе 2004 года и в апреле 2016 года преобразовано в ОАО.

Общий объем инвестиций банка составил около 3,806 млн долларов, за счет чего предприятие существенно укрепило материально-техническую базу. Сегодня "Агрофирма "Фаличи" - это стабильно работающее предприятие, один из лидеров агропромышленного комплекса Стародорожского района. В 2014 году хозяйство впервые в истории района вошло в топ-100 самых динамично развивающихся предприятий Беларуси. Национальный бизнес-рейтинг формируется с учетом четырех показателей финансово-экономической деятельности - выручка от реализации продукции, чистая прибыль и убытки, производительность труда и средняя заработная плата. В настоящее время акции ОАО "Агрофирма "Фаличи" выставлены на торги Белорусской валютно-фондовой биржи.
 

 
 
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ОАО «Белинвестбанк» выставил на продажу ОАО "Агрофирма "Фаличи", входящее в структуру банковского холдинга.

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