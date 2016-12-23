Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции жестко высказался об информаторах Всемирного антидопингового агентства. Особенно досталось бывшему руководителю российского антидопингового агентства Григорию Родченкову, на показаниях которого были основаны обвинения против российских спортсменов и знаменитый доклад канадского профессора Ричарда Макларена .



Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

— Если говорить о так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там всё подряд или что-то придумывают, может быть. Я уже не помню фамилию гражданина, который удрал. Он возглавлял российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость.

Я с трудом себе могу представить, что, перемещаясь через границы Канады и США с этими препаратами, он никогда никем не был замечен. Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Привозил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять.

А тех, кто отказывался, как пловцы, он против них придумывал какие-то санкции. Потом когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал. И начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем. Имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся?



Григорий Родченков. Фото: Emily Berl for The New York Times

Меня это наводит на мысли, что его там кто-то вел. Дождались определенного момента и сделали вброс. Но это не значит, что у нас этого нет. Есть и мы должны с этим бороться, — сказал Путин.

«Это что, оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это в закрытом режиме делается?»

Владимир Путин заявил, что в России существует проблема допинга, но в то же время отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не должно работать в закрытом режиме.

— В России никогда не создавалось никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда не было.

У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить этого. И в этой связи тесно сотрудничать и с МОК, и с WADA, и с другими международными организациями. И мы будем это делать.

По поводу WADA. Не считаю себя вправе давать оценок их деятельности, это должен сделать МОК. Но я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной, проверяемой.

Международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда, какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры, чтобы наказать виновных.

Это что, оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Все призывают к транспарентности. В этой сфере она необходима.

Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт от всякой политики. Спорт и культура — то, что должно объединять людей, а не разделять их, — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.