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Беларусь и Россия создали совместный венчурный фонд

23.12.2016 20:17 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Россия создали совместный венчурный фонд

Создан Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций (РБФВИ). Соответствующее соглашение между Российской венчурной компанией (РВК), Инфраструктурным фондом РВК и Белорусским инновационным фондом подписано 23 декабря в Москве.

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. 

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе ГКНТ, целевой размер фонда составит 1,4 млрд рублей с возможностью дальнейшего увеличения по решению инвесторов. На первом этапе Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК инвестируют в размере 50%, 49% и 1% соответственно. Период деятельности фонда составит 10 лет с возможностью продления после совместной оценки результатов. 

Как отметила пресс-служба, проект РБФВИ реализуется в рамках работы Минэкономразвития России, РВК и Госкомитета по науке и технологиям Беларуси по развитию единого технологического пространства и рынка венчурного капитала в рамках ЕАЭС. "Основной целью совместного фонда является формирование современного и прозрачного инвестиционного инструмента для развития конкурентоспособных компаний на основе высокотехнологичных разработок, осуществляемых в Российской Федерации и Беларуси в условиях гармонизации экономических взаимоотношений двух стран в рамках ЕАЭС", — подчеркнула пресс-служба. 

В течение первых трех лет управлять совместным фондом будет Инфрафонд РВК, затем — Белинфонд. 

"Венчурное финансирование является относительно новым делом для нашей страны, и Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций будет первым фондом подобного типа в Беларуси, который дополнит традиционные инвестиционные и инновационные фонды, действующие в республике", — считает Шумилин. По его словам, у представителей республиканского технологического сообщества появляется возможность участвовать в инициативах и проектах РВК, направленных на развитие экосистемы инновационного предпринимательства, а также использовать РВК для вывода совместных высокотехнологичных проектов и инновационных компаний Беларуси на фондовые рынки. 

Распределение инвестиций фонда будет осуществлено в проекты, зарегистрированные в России, и в проекты, зарегистрированные в Беларуси. 

Предполагается, что первые проекты российско-белорусский фонд венчурных инвестиций профинансирует уже в 2017 году. 

Проект договора о создании совместного фонда одобрен постановлением Совета министров № 915 от 10 ноября 2016 года. Ранее глава государства подписал указ № 223, который направлен на совершенствование системы венчурного финансирования научных проектов и расширение полномочий Белорусского инновационного фонда. Документом предусмотрено придание Белинфонду статуса субъекта инновационной инфраструктуры, а также предоставлено право долевого участия в совместном с ОАО "Российская венчурная компания" финансировании венчурных проектов на основе договора о совместной деятельности. 

АО "РВК" — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. Основные цели деятельности — стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 21, их суммарный размер — 32,4 млрд рублей. 

ООО "Инфрафонд РВК" создано в январе 2011 года при участии РВК (99,91%) и ОАО "МСП Банк" (0,09%). Стратегическая задача Инфрафонда РВК заключается в развитии инфраструктуры инновационных рынков, позволяющей их участникам эффективно коммерциализировать результаты научной и исследовательской деятельности. 

Белорусский инновационный фонд создан постановлением Совета министров от 12 ноября 1998 года № 1739 для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Беларуси и является некоммерческой организацией, находящейся в подчинении ГКНТ. Основной задачей деятельности Белорусского инновационного фонда является обеспечение благоприятных условий для развития инновационного предпринимательства и эффективного функционирования предприятий и организаций различных форм собственности, разрабатывающих и производящих в Беларуси наукоемкую инновационную продукцию, пишет БелаПАН. 

 
 
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