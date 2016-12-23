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Как прыгуны-"народники" штурмовали олимпийские высоты в торговом центре в Минске

23.12.2016 21:13 — Разное | Tut.by  
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Белорусские прыгуны в высоту провели соревнования в торговом центре, собрав на порядок большую аудиторию, чем в манеже в прошлые годы. К такому выводу пришел председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, который видит задачей спортивной отрасли выходить к людям.


Первенство среди легкоатлетов-профессионалов прошло в рамках турнира «Рождественские старты» 23 декабря в ТЦ «Столица». Это второй раз, когда прыгуны выявляли сильнейших за пределами спорткомплексов. В 2015 году они состязались в ТРЦ «Арена-Сити».





— Не хочется обидеть это заведение, но поток людей там меньше, чем в «Столице», поэтому на этот раз отдали предпочтение этому торговому центру, — сказал Вадим Девятовский. — Здесь практически амфитеатр, нам нравится.

Видим, что мероприятие, которые мы не рекламировали специально, вызывает у посетителей интерес. Они останавливаются и с удовольствием наблюдают за борьбой прыгунов, а они прыгают намного выше своего роста, что очень зрелищно.


Вадим Девятовский

— Популяризация легкой атлетики, которую мы проводим ненавязчиво, для нас самое главное, — продолжил Девятовский. — Да и, честно говоря, не уверен, что удалось бы собрать такую зрительскую аудиторию в манеже. Здесь более сотни активных болельщиков, которые подстегивают атлетов показывать высокие результаты. Думаю, еще чуть-чуть, и мы доберемся до олимпийских вершин.

К примеру, победительница недавнего олимпийского турнира в прыжках в высоту [испанка Рут Бейтья] показала результат 197 см, а у нас тут — 184 см. У мужчин лучший показатель — 220 см, когда как на Олимпиаде-2016 чемпион канадец Дерек Дроуин взял высоту в 238 см.


​ Вадим Девятовский ​и Анна Городская

В женской части «Рождественских стартов» лучше стала Анна Городская (184 см), следом расположились Мария Сивенко и Мария Шульгина. Обе взяли планку в 182 см, но за счет меньшего количества попыток второе место досталось Сивенко.

У мужчин первенствовал Павел Селиверстов (220 см). За первое место он боролся с Андреем Скобейко. Когда никому из них не удалось преодолеть барьер в 224 см, решено было вписать фамилию Павла выше фамилии Андрея в итоговом протоколе за счет количества попыток. Третьим стал Максим Недосеков (215 см).





Журналисты поинтересовались у Девятовского, какие еще легкоатлетические виды упражнений можно вынести за пределы стадионов.

— Конечно, спринт. Толкание ядра — еще один мобильный вид спорта. В летний период мы можем на какой-нибудь городской клумбе разбить лагерь. Знаю, что соревнования по метанию молота в Германии проводят на водоемах, где спортсмены метают в речку. Обязательно будем и дальше выходить к людям, — пообещал Вадим Анатольевич. Еще он гарантировал, что в следующем году рождественское первенство по прыжкам в высоту в Минске будет иметь статус международного.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские прыгуны в высоту провели соревнования в торговом центре, собрав на порядок большую аудиторию, чем в манеже в прошлые годы.

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