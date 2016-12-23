



Проект Кодекса добросовестного поведения на рынке розничной и оптовой торговли обсужден новым составом общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Согласно информации размещенной на сайте МАРТ, в состав совета, помимо представителей государственных органов, вошли представители бизнес-ассоциаций и союзов, науки, а также депутат Палаты представителей и член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Из 21 члена совета 6 человек - представители министерств и ведомств. На первом заседании совета в новом составе на повестку дня выносился один вопрос - обсуждение проекта Кодекса добросовестного поведения на рынке розничной и оптовой торговли. Члены совета также были проинформированы об утверждении 12 декабря регламента работы Министерства антимонопольного регулирования и торговли - основополагающего документа, определяющего порядок работы ведомства.

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Предварительно ознакомившись с проектом кодекса, члены совета обсуждали необходимость и возможность реализации положений этого документа на данном этапе социально-экономического развития. По мнению членов совета, возможность применения кодекса на практике зависит, прежде всего, от активности бизнеса и понимания им уровня своей корпоративной социальной ответственности. Работа над текстом кодекса будет продолжена. Очередное заседание общественно-консультативного совета запланировано на январь.