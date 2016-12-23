Смертельная авария произошла 23 декабря около 17.00 на улице Белуша в Гродно. Об этом сообщает Hrodna.life .



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По предварительной информации, водителю Volkswagen Golf стало плохо за рулем, в результате чего на закруглении дороги автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП водитель оказался зажат в салоне автомобиля. Из искореженной машины его доставали спасатели. С серьезными травмами он был доставлен в больницу.







Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Как сообщает grodnensis.by , водителя VW спасти не удалось. Им оказался ксендз Тадеуш Вышинский, профессор Высшей духовной семинарии в Гродно.





Ксендз Тадеуш Вышинский родился в 1930 году под Белостоком. Основное философское и теологическое образование получил в Кракове, специальное — в Варшаве, Люблине и Париже.

В Гродно начал работу в 1992 году. На протяжении всех этих лет он преподавал догматическую теологию и пение в гродненской Высшей духовной семинарии.