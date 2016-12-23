Урегулирование газового вопроса с Беларусью может решиться в судебном порядке.

Об этом 23 декабря заявил журналистам вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

«Дело находится в суде, поэтому все возможно», – сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса, пишет РИА «Новости» .

По словам чиновника, неизвестно, продолжатся ли переговоры в этом году, или уже после праздников.

«Сейчас сложно сказать», – добавил чиновник.

Напомним, что 8 декабря Беларусь осуществила опережающий авансовый платеж за поставку российского газа. Таким образом официальный Минск надеялась быстрее решить конфликт с Россией.

Однако уже 12 декабря Дворкович заявил , отвечая на вопрос, получила ли Россия эти деньги: «Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже». Еще в декабре он сообщал о том, что российское правительство ожидает оплаты долга в размере 281 млн долларов.

Отметим, что 23 августа премьер-министр Андрей Кобяков сообщил журналистам о том, что Беларусь и Россия близки к достижению понимания в вопросе формирования цены на газ, а также в вопросе поставок нефти. С ними, напомним, также сложилась неоднозначная ситуация : РФ резко снизила поставки все по той же причине - из-за долга Беларуси по газу.