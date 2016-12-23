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Дворкович допустил, что вопрос по газу будет решаться в суде

23.12.2016 20:14 — Разное | БДГ  
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Урегулирование газового вопроса с Беларусью может решиться в судебном порядке.

Об этом 23 декабря заявил журналистам вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

«Дело находится в суде, поэтому все возможно», – сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса, пишет РИА «Новости».

По словам чиновника, неизвестно, продолжатся ли переговоры в этом году, или уже после праздников.

«Сейчас сложно сказать», – добавил чиновник.

Напомним, что 8 декабря Беларусь осуществила опережающий авансовый платеж за поставку российского газа. Таким образом официальный Минск надеялась быстрее решить конфликт с Россией.

Однако уже 12 декабря Дворкович заявил, отвечая на вопрос, получила ли Россия эти деньги: «Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже». Еще в декабре он сообщал о том, что российское правительство ожидает оплаты долга в размере 281 млн долларов.

Отметим, что 23 августа премьер-министр Андрей Кобяков сообщил журналистам о том, что Беларусь и Россия близки к достижению понимания в вопросе формирования цены на газ, а также в вопросе поставок нефти. С ними, напомним, также сложилась неоднозначная ситуация: РФ резко снизила поставки все по той же причине - из-за долга Беларуси по газу.

Ранее переговоры между Россией и Беларусью по вопросу цены на газ и погашению долга шли напряженно: стороны никак не хотели уступать друг другу. Не помог даже визит в Минск Владимира Путина. Так, белорусская сторона выказала недовольство тем, что платит России за газ слишком много, и потребовала скидку. Россия от «предложения» отказалась, мотивировав отказ ранее заключенными соглашениями. Беларусь в ответ просто перестала платить за газ, весьма значительно нарастив долг.

 
Теги: Минск
 
 
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Урегулирование газового вопроса с Беларусью может решиться в судебном порядке. Об этом 23 декабря заявил журналистам вице-премьер российского правительства...

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