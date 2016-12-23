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Дворкович допустил, что вопрос по газу будет решаться в суде
Урегулирование газового вопроса с Беларусью может решиться в судебном порядке.
Об этом 23 декабря заявил журналистам вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.
«Дело находится в суде, поэтому все возможно», – сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса, пишет
По словам чиновника, неизвестно, продолжатся ли переговоры в этом году, или уже после праздников.
«Сейчас сложно сказать», – добавил чиновник.
Напомним, что 8 декабря Беларусь осуществила опережающий
Однако уже 12 декабря
Отметим, что 23 августа премьер-министр Андрей Кобяков сообщил журналистам о том, что Беларусь и Россия близки к достижению понимания в вопросе формирования цены на газ, а также в вопросе поставок нефти. С ними, напомним, также сложилась
Ранее переговоры между Россией и Беларусью по вопросу цены на газ и погашению долга
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Урегулирование газового вопроса с Беларусью может решиться в судебном порядке. Об этом 23 декабря заявил журналистам вице-премьер российского правительства...
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