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"Рождественские старты": кто прыгнул выше головы в "Столице"
23.12.2016 21:49 — Разное | Sputnik Беларусь
В пятницу в рамках открытых республиканских соревнований "Рождественские старты" в ТЦ "Столица" состоялся турнир по прыжкам в высоту. В борьбу за главный приз вступили 13 легкоатлетов — семь девушек и шестеро парней.
© Sputnik / Виктор Толочко
Победу праздновали Анна Городская (результат 184 сантиметра) и Павел Селиверстов (220), спортсмены в качестве главного приза получили денежные сертификаты на 600 и 1200 рублей соответственно. Кроме этого Селиверстов получил спецприз от рекордсмена Беларуси по прыжкам в высоты Андрея Санковича.
Общаясь с журналистами председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский подчеркнул важность подобных соревнований и гарантировал, что в будущем году они приобретут статус международных.
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