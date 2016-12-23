В пятницу в рамках открытых республиканских соревнований "Рождественские старты" в ТЦ "Столица" состоялся турнир по прыжкам в высоту. В борьбу за главный приз вступили 13 легкоатлетов — семь девушек и шестеро парней.



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Победу праздновали Анна Городская (результат 184 сантиметра) и Павел Селиверстов (220), спортсмены в качестве главного приза получили денежные сертификаты на 600 и 1200 рублей соответственно. Кроме этого Селиверстов получил спецприз от рекордсмена Беларуси по прыжкам в высоты Андрея Санковича.

Общаясь с журналистами председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский подчеркнул важность подобных соревнований и гарантировал, что в будущем году они приобретут статус международных.