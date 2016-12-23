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"Рождественские старты": кто прыгнул выше головы в "Столице"

23.12.2016 21:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пятницу в рамках открытых республиканских соревнований "Рождественские старты" в ТЦ "Столица" состоялся турнир по прыжкам в высоту. В борьбу за главный приз вступили 13 легкоатлетов — семь девушек и шестеро парней. 

"Рождественские старты": кто прыгнул выше головы в "Столице"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Победу праздновали Анна Городская (результат 184 сантиметра) и Павел Селиверстов (220), спортсмены в качестве главного приза получили денежные сертификаты на 600 и 1200 рублей соответственно. Кроме этого Селиверстов получил спецприз от рекордсмена Беларуси по прыжкам в высоты Андрея Санковича. 

Общаясь с журналистами председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский подчеркнул важность подобных соревнований и гарантировал, что в будущем году они приобретут статус международных. 

 
 
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На несколько часов торговый центр "Столица" превратился в легкоатлетический манеж, где собрались самые лучшие белорусские прыгуны в высоту. Смотрите в фотоленте...

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