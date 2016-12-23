﻿ Гандболисты БГК спели с Тихоновичем и Поплавской "Завiруху". 21.by
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Гандболисты БГК спели с Тихоновичем и Поплавской "Завiруху"

23.12.2016 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В сети появилось очередное видео с участием игроков БГК им. Мешкова: гандболисты вместе с народными артистами Беларуси Ядвигой Поплавской и Александром Тихоновичем поют "Завiруху". Особенно трогательно композицию исполняют легионеры брестчан.

Гандболисты БГК спели с Тихоновичем и Поплавской "Завiруху"
© YouTube/БГК им. Мешкова
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"Есть много новогодних песен, но "Завіруха" — наша родная, душевная, поэтому мы выбрали ее для новогоднего видео. Даже легионеры БГК, которые участвовали в проекте, отметили особенную лиричность этой песни на белорусском языке", — рассказала заместитель директора клуба по маркетингу и коммуникациям Лидия Семенова. Ее слова приводит сайт клуба

Она поблагодарила за участие в съемках Тихоновича и Поплавскую.

Новогоднее видео не первое с участием брестских гандболистов. Спортсмены с радостью принимают участие в различных проектах, в частности во флешмобе #MannequinChallenge и чтении стихов Максима Богдановича

 
 
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Брестский гандбольный клуб имени А. П. Мешкова снял очередной музыкальный клип, в этот раз на новогоднюю тематику. Смотрите видео на популярную песню белорусского...

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