В сети появилось очередное видео с участием игроков БГК им. Мешкова: гандболисты вместе с народными артистами Беларуси Ядвигой Поплавской и Александром Тихоновичем поют "Завiруху". Особенно трогательно композицию исполняют легионеры брестчан.

"Есть много новогодних песен, но "Завіруха" — наша родная, душевная, поэтому мы выбрали ее для новогоднего видео. Даже легионеры БГК, которые участвовали в проекте, отметили особенную лиричность этой песни на белорусском языке", — рассказала заместитель директора клуба по маркетингу и коммуникациям Лидия Семенова. Ее слова приводит сайт клуба .

Она поблагодарила за участие в съемках Тихоновича и Поплавскую.

Новогоднее видео не первое с участием брестских гандболистов. Спортсмены с радостью принимают участие в различных проектах, в частности во флешмобе #MannequinChallenge и чтении стихов Максима Богдановича .