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Кондрусевич: новые нормы медэтики копируют порочный опыт Запада
23.12.2016 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру здравоохранения Беларуси с открытым письмом, в котором призывает доработать проект Норм медицинской этики и деонтологии, сообщается на
"Предлагаемый проект в пункте о недопустимости открытого ношения религиозных знаков и символов практически копирует порочный и опасный западный опыт", – говорится в письме.
Кондрусевич отмечает, что документ может привести к напряженности на религиозном фоне, начать притеснение лиц, исповедующих многовековые духовные ценности, заложенные в основе белорусской культуры и идентичности.
"Мы приходим к парадоксу, что в условиях свободы вероисповедания, которое гарантирует Конституция, в том числе и медикам, предлагаются нормы, противоречащие основному законодательству", – констатируется в письме.
Митрополит также заявил, что данный проект является далеко не совершенным и требует основательной переработки.
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Митрополит констатирует, что данным документом Беларусь практически копирует опасный опыт западных стран, который не приводит ни к чему хорошему.
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