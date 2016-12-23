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Кондрусевич: новые нормы медэтики копируют порочный опыт Запада

23.12.2016 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру здравоохранения Беларуси с открытым письмом, в котором призывает доработать проект Норм медицинской этики и деонтологии, сообщается на сайте РКЦ в Беларуси.

Кондрусевич: новые нормы медэтики копируют порочный опыт Запада
© Pixabay.com
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Проект норм вынесен на обсуждение. Замечания и предложения по нему принимаются до 29 декабря 2016 года. Согласно предложенным нормам, среди прочего не допускается открытое ношение медработниками и фармацевтами знаков религиозного отличия.

"Предлагаемый проект в пункте о недопустимости открытого ношения религиозных знаков и символов практически копирует порочный и опасный западный опыт", – говорится в письме.

Кондрусевич отмечает, что документ может привести к напряженности на религиозном фоне, начать притеснение лиц, исповедующих многовековые духовные ценности, заложенные в основе белорусской культуры и идентичности.

"Мы приходим к парадоксу, что в условиях свободы вероисповедания, которое гарантирует Конституция, в том числе и медикам, предлагаются нормы, противоречащие основному законодательству", – констатируется в письме. 

Митрополит также заявил, что данный проект является далеко не совершенным и требует основательной переработки.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит констатирует, что данным документом Беларусь практически копирует опасный опыт западных стран, который не приводит ни к чему хорошему.

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