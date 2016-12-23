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КПП "Невель" на границе с Украиной откроют в полночь 26 декабря
23.12.2016 20:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Открытие автомобильного движения в контрольно-пропускном пункте "Невель" на белорусско-украиской границе запланировано на полночь 26 декабря, сообщили Sputnik в пятницу РУП "Бреставтодор".
© Фото: ГПК Беларуси
КПП "Прикладники – Невель" в Пинском районе был закрыт 27 ноября в связи с проведением ремонта железобетонного моста через реку Стоход. Ранее в Госпогранкомитете проинформировали, что открытие пункта перенесено на 25 декабря.
"Движение транспортных средств через мост, расположенный в зоне таможенного контроля КПП "Прикладники – Невель" будет открыто с 26 декабря 2016 года с 00:00", – сказали в Бреставтодоре.
Планировалось, что движение откроют 15 декабря, но затем сроки были перенесены. В ГПК порекомендовали гражданам, которые собираются пересекать госграницу на автомобилях на украинском направлении, воспользоваться ПП "Мохро – Дольск" (Ивановский район Брестской области) и "Верхний Теребежов – Городище" (Столинский район Брестской области).
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Граждане, которые собираются пересекать госграницу на автомобилях на украинском направлении, могут воспользоваться ПП "Мохро – Дольск" и "Верхний Теребежов –...
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