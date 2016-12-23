МИНСК, 23 дек – Sputnik. Открытие автомобильного движения в контрольно-пропускном пункте "Невель" на белорусско-украиской границе запланировано на полночь 26 декабря, сообщили Sputnik в пятницу РУП "Бреставтодор".



© Фото: ГПК Беларуси Открытие пункта пропуска "Невель" перенесли на 25 декабря

КПП "Прикладники – Невель" в Пинском районе был закрыт 27 ноября в связи с проведением ремонта железобетонного моста через реку Стоход. Ранее в Госпогранкомитете проинформировали, что открытие пункта перенесено на 25 декабря.

"Движение транспортных средств через мост, расположенный в зоне таможенного контроля КПП "Прикладники – Невель" будет открыто с 26 декабря 2016 года с 00:00", – сказали в Бреставтодоре.

Планировалось, что движение откроют 15 декабря, но затем сроки были перенесены. В ГПК порекомендовали гражданам, которые собираются пересекать госграницу на автомобилях на украинском направлении, воспользоваться ПП "Мохро – Дольск" (Ивановский район Брестской области) и "Верхний Теребежов – Городище" (Столинский район Брестской области).