Если вы не успели пополнить новогодние запасы, то для вас AFISHA.TUT.BY прошлась по пяти разным по формату торговым точкам и узнала, что и по каким ценам еще можно купить за неделю до праздника.

ТЦ «Корона»: дождик по 80 копеек и живые елки в кадке





В торговом центре «Корона» на Кальварийской новогодние атрибуты собраны рядом. Это и хлопушки, и шарики, и искусственные с живыми ели. Здесь же много сувениров, статуэток, свечей.

— На прошлых выходных была скидка в 20 процентов, продавцы со склада только успевали искусственные елки приносить — много их тогда купили, — рассказывает кассир. — Берут и гирлянды, и мишуру, и игрушки. Конечно же, покупают конфеты, шампанское, мандарины.









Мишуру (белорусского производства) здесь можно купить за 2,39 рубля за 2 метра (50 мм в диаметре). Самая дорогая стоит почти 5 рублей за 2,7 метра (400 мм в диаметре). Дождик стоит по 80 копеек за 50 см, а вот пластиковые новогодние шары — дороже. Есть наборы за 9,17 рубля за 18 штук, а есть стеклянные, они продаются поштучно — от 1 до 7 рублей.

В магазине неплохой выбор (около 20 видов) электрических гирлянд. Самая бюджетная обойдется в 8,41 рубля (на 50 лампочек), самая дорогая — 102,48 рубля за 576 лампочек. Все гирлянды — из Китая.

— Китай Китаю рознь, — подмечает один из покупателей. — Смотрите, на некоторых одна лампочка горит только одним цветом, на других — двумя.





Продаются в ТЦ и живые елки в кадке. Метровая ель обойдется в 21,50 рубля, двухметровая — 48,30 рубля. Интересуются и елками искусственными. За двухметровую белорусскую красавицу придется отдать 84,86 рубля. Покупатели — Ирина и Анатолий — говорят, что это один из самых выгодных вариантов по городу.

— Были на Немиге, Комаровке, смотрели и в интернете. Но везде дороже — от полутора миллионов и выше. Мы представляем товарищество собственников, нам для жильцов елка нужна — поставим ее в лифтовом холле, и важно, чтобы был чек.

«Характер»: стеклянные игрушки по 30 рублей и искусственные ели по 700







В небольшом магазине на улице Максима Танка новогодняя атмосфера уже с 1 ноября. Здесь не продают мишуру и электрические гирлянды, зато есть стеклянные елочные игрушки, расписанные вручную.

— Покупатели в этом году не так активны, как в прошлом. Но приходят с уже намеченной целью — знают, что у нас есть интересные игрушки. Гирлянды и дождик не продаем, это больше для рынка. У нас есть, например, рождественские венки, — рассказывают сотрудники магазина.





Здесь отмечают, что заметен спрос на стеклянные шары. Новогодний символ — петух — уже не продается, раскупили. И это даже несмотря на то, что привезли их немало, и стоили они почти 50 рублей за одну игрушку.

Из похожих игрушек еще есть снегирь. Он стоит 29,30 рубля. Остальные стеклянные елочные игрушки обойдутся дороже. К слову, их, как и пластмассовые, что висят на заснеженной елке (по 5,70 рубля и 7,30 рубля за штуку), закупают в Китае.





— Шары продаем поштучно, но упаковываем, если покупают много. Хорошо берут новогоднюю посуду и заснеженные елки (размером в 2,10 метра стоят почти 700 рублей).

ЦУМ: шары с орнаментом по 10 рублей и искусственная ель «в золоте» за 100

В ЦУМе по традиции открыли дополнительную новогоднюю секцию на пятом этаже. В этом году очень заранее — в конце сентября . В обед буднего дня здесь немало покупателей. Одна из посетительниц пришла сюда за дешевыми шарами (по 1 рублю) — чтобы сделать рождественский венок.





— Но вообще я люблю стеклянные игрушки, много купила в Москве и Варшаве. И сейчас тенденция к штучным украшениям и ручной работе возвращается, это радует.

Она считает, что выбор в ЦУМе хороший. Такого же мнения и воспитательницы детского сада Ольга и Ксения, которые купили здесь елку и шары.

— Глаза разбегаются, какой ассортимент. И цены неплохие, хотя на рынке дешевле. Но мы привязаны к тому, что купить все нужно по безналу.









Польскую искусственную ель (120 см) можно купить за 64,50 рубля. Такая же, только украинская, дороже — 128,70 рубля. Есть не только зеленые, но и в других цветах. В голубом — 54,90 рубля (120 см), в золотом — 101,70 рубля (150 см). Обе — украинские.





Мишуры более 50 видов. Ценник — от 1,30 рубля до 4,90 рубля за одну. Дождик здесь по 90 копеек. Электрических гирлянд больше 30, самая бюджетная — 8,81 рубля (20 лампочек), самая дорогая гирлянда для улицы — 87,30 (387 лампочек).





Хит продаж прошлого года — стеклянные шары с орнаментом — продают и в этом году. Они стоят 9,40 рубля. Есть и другие стеклянные игрушки украинского производства — от 6 до 10 рублей.

Комаровка: шары по 30 копеек и искусственные ели по 400

Новогодние атрибуты на Комаровке который год продают на сезонном рынке. В этом году работает около 20 палаток. Продавцы рассказывают, что большинство коллег закупает китайские новогодние украшения в Москве.









— А в другое время мы все разным занимаемся, это сезонная подработка. Я вот, к примеру, даже в кино снимаюсь, — говорит один из мужчин-продавцов и отвлекается на покупателя.

Покупатели говорят, что на Комаровке дешевле, чем в больших магазинах. И выбор неплохой — но это если сравнивать с сетевыми магазинами.





— А если сравнивать с прошлым годом, то выбора стало меньше. Раньше несколько рядов занимали новогодние украшения, праздник чувствовался больше. Елки стоят о-го-го как дорого! Свою почти двухметровую мы недавно купили на «Экспобеле», тоже на улице. Рублей 20 где-то сэкономили, — рассказывает Екатерина, которая пришла на Комаровку с мамой.





Цены на искусственные елки начинаются от 55 рублей за 1 метр до почти 400 рублей за елку в 2 метра 10 см. Настольные елки (60, 90 см) можно купить по 6 рублей. Гирлянды (на 100 диодов) стоят 10 рублей, на 400 — 40 рублей. Трехметровая мишура — 2,5 рубля. Набор пластмассовых шариков (за 6 штук) можно купить за 3 рубля. Есть и маленькие шарики для настольной елки по 30 копеек и другие новогодние атрибуты — от сувениров до масок и париков.

— Будем работать до вечера 31 декабря, так что приходите, — зазывают продавцы.





JYSK в ТЦ «Гиппо»: мишура по 5,99 и белые ели по 54,99 рубля

Недавно открывшийся в минском Сухарево датский «брат» IKEA магазин Jysk еще в ноябре презентовал большой отдел с новогодними товарами. Сейчас, ближе к празднику, выбор стал меньше.

К примеру, популярные в Европе электрические рождественские подсвечники за 17,99 рубля раскупили, и пополнять запасы не планируют, говорят продавцы.









Концепция магазина (дом и спальня) заметна и в новогоднем ассортименте. Так, в отделе много свечей, подушек и скатертей с новогодними рисунками (от 11,99 рубля до 69,99 рубля за одну). Электрических гирлянд около 20 видов с ценой от 4,99 рубля за 10 лампочек до 79,99 рубля за 720 лампочек. Есть и светодиодная падающая звезда — она стоит 49,99 рубля.

Подставки для живых елок продают в ту же цену — 44,99. Белая искусственная ель (производство — Китай) в высоту 120 см обойдется в 54,99 рубля, зеленая ель 150 см будет дешевле — 44,99 рубля.





Набор пластиковых разноцветных елочных шаров (9 штук) продают за 6,99 рубля. Маленькие шары на настольную елку за 14,99 рубля за 24 штуки. Верхушки на елки продают за 6,99 рубля. Мишуру — от 3,49 рубля до 5,99 рубля. Дождик — по 3,49 за 200 см.

— Смотреть — приятно, выбирать — приятно, покупать — неприятно, — шутит молодая мама Ксения. — Дорого здесь, на рынке электрическую гирлянду можно хорошую и за 9 рублей купить. А здесь за такие деньги маленькая, скромная.

Муж Ксению поддерживает, говорит, лучше все новогоднее покупать на «Ждановичах».

— Там вам и выбор, и цена, а еще и скидку сделают, — резюмирует мужчина.



