Не знаете, где взять костюм для новогодней карнавальной вечеринки? Или нужен интересный наряд для ребенка на утренник? Команда TAM.BY посоветовалась с профильными компаниями, каждая из которых предложила свое видение праздничного образа.

Очаровательные воительницы от студии Гот-Арт





Услуги: прокат, пошив. Режим работы: пн-пт — 10:00 — 19:00. Стоимость проката карнавального костюма: от 10 до 100 руб. в день.

Студия Гот-Арт заинтересует тех, кто устал от классических карнавальных нарядов. Стимпанк, милитари, фентези — компания специализируется на необычных тематиках. Напрокат можно взять как готовый экземпляр, так и создать дизайнерский образ с нуля. Представить свои эскизы и изложить идею костюма можно на личной бесплатной консультации. Все материалы для пошива оплачивает студия, но услуга предоставляется на условиях «первого проката». Наряд остается у компании после использования заказчиком.

Для постоянных клиентов разработана система скидок, а также услуга раннего бронирования. Для фотографов и моделей предусмотрена программа TFP — бесплатная возможность «попрактиковаться» и получить фотографии для портфолио.

Образы для мужчин от Дизайн-Студии Жанны Колтаковой





Услуги: прокат, пошив. Режим работы: пн-сб — 12:00 — 20:00. Стоимость проката карнавального костюма варьируется от 30 до 250 бел. руб. в день.

Выпустить внутреннего ребенка и при этом не переборщить с образом помогут в Дизайн-Студии Жанны Колтаковой. Костюмерная насчитывает более 300 нарядов. Каждый разработан индивидуально. Отдельно можно взять в аренду головные уборы, реквизит и аксессуары. Кроме проката, есть возможность пошить костюм на основе идей клиента. Все — с бесплатной консультацией профессионального дизайнера. При необходимости к уже готовому образу сделают отдельные аксессуары.

Аренда разукомплектованного наряда обойдется дешевле, а самыми дорогими будут исторические образы.

Яркие наряды для детей от РИО





Услуги: прокат, пошив, покупка. Режим работы: пн-пт — 11:00 — 20:00. Стоимость аренды костюма: от 5 до 30 бел. руб. в день.

А вы не забыли о ребенке? У него тоже на носу своя новогодняя вечеринка — утренник в детском саду или школе. Подобрать наряд для таких мероприятий поможет студия карнавальных костюмов РИО. Сотрудники умеют слушать и слышать пожелания детей. Малышам дают на выбор несколько костюмов, а если ребенок хочет что-то добавить к уже готовому образу, то дополнительные элементы можно также арендовать или сшить новые. При создании наряда с нуля клиенту предлагают до пяти эскизов и консультацию дизайнера. Срок пошива от 3 до 10 дней в зависимости от сложности.

Красота и элегантность от Бегемот.бай





Услуги: покупка. Режим работы: пн-пт — 10:00 — 19:00. Стоимость покупки костюмов: от 40 до 300 бел. руб.

В нарядах от Бегемот. бай можно отправиться как на тематический ужин в дорогой ресторан, так и на костюмированную вечеринку в ночной клуб. В интернет-магазине продаются не только костюмы, но и аксессуары к ним: карнавальные маски, головные уборы, парики, а также элементы для праздничного украшения интерьера. Все товары поставляются из стран Европы и США.

Кстати, о клиентах не забывают даже после оказания услуг — магазин просит покупателей отмечать хэштегами фотографии в карнавальных нарядах. Самые необычные снимки отправляют на участие в европейских конкурсах, за которые можно получить призы.

Сказочные образы от Частной костюмерной





Услуги: прокат, пошив. Режим работы: пн-пт — 14:00 — 20:30, сб — 14:00 — 18:00. Стоимость проката: от 10 бел. руб. в день.

Найти наряд мышки, тигра, снеговика и других персонажей для традиционных новогодних представлений помогут в Частной костюмерной. Можно взять напрокат как готовый наряд или отдельные его элементы, так и пошить новый. Возьмутся в мастерской и за изготовление аксессуаров. При разработке костюма есть возможность проконсультироваться с дизайнером. При необходимости арендованные наряды «подгонят» под ваш размер.

С костюмом определились. Осталось решить, куда в нем пойти и что при этом подарить близким. Все необходимое есть на страницах специального новогоднего проекта TAM.BY .

Не стоит бояться ярких перевоплощений. Пусть год Огненного петуха начнется с маленькой сказки, главным героем которой станете именно вы. С наступающим!