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Им осталось 7 дней. Через неделю старые купюры выйдут из обращения
У белорусов осталась неделя, чтобы пристроить старые сторублевки или тысячи. Тем, кто забыл или вдруг не знал сообщаем: 31 декабря это не только последний день уходящего года, но и последний день жизни купюр образца 2000 года.
Уже утром 1 января кассиры в магазинах и продавцы на рынках не примут у вас «купюры с четырьмя нулями». Не купишь за них и валюту в обменнике, не оплатишь «коммуналку» в инфокиоске. В ходу официально будут только новые,
Причем, сделать это должны независимо от суммы, которую вы принесете для обмена. Такой порядок будет действовать до 31 декабря 2019 года.
Затем — до 31 декабря 2021 года — старые деньги будут принимать только в Нацбанке.
Так что, по сути, в фантики старые деньги превратятся только через 5 лет, с 1 января 2022 года. До этого времени вовсе нет необходимости паниковать и обменивать купюры у нелегалов.
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Последний день, когда "миллионами" можно будет рассчитаться в магазине или на рынке - 31 декабря.
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