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Кулинарные секреты от "Наших за границей": чизкейк из маракуйи по-бразильски

24.12.2016 08:40 — Разное | Tut.by  
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Мы, совместно с партнером проекта, компанией КАМАКО, продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о традиционных рецептах блюд, без которых невозможно себе представить праздничный стол в разных странах мира. А готовят эти непривычные яства наши соотечественники, живущие за пределами Беларуси.

Сегодня мы наконец-то (ликуйте, сладкоежки!) поговорим о сладком. И по такому случаю героем материала станет… чизкейк из маракуйи, поделиться рецептом приготовления которого с нами согласилась Ольга, живущая в Бразилии.

– Бразилия – это рай для сладкоежек, – поясняет выбор блюда Ольга. – Здесь все настолько перенасыщено сахаром, что иногда просто откусишь один раз какую-нибудь сладость, и больше ее пробовать уже не хочется. Но это реакция приезжих. Бразильцы же едят сладости в больших количествах.

Новый год и Рождество здесь – хороший повод провести время с родными и друзьями. В эти дни дети приезжают к родителям из других городов и регионов, из-за границы. Рождество в Бразилии празднуют, как и во всех католических странах, с 24 на 25 декабря. Говоря о популярных среди бразильцев рождественских блюдах, я назову такие: запеченная индейка, панеттоне (это наш обычный пасхальный кулич, только не покрытый безе сверху, но с изюмом и сухофруктами внутри), рис, рабанада (обычные сладкие гренки, вымоченные в молоке), треска во всех видах (наследие португальской кухни), фарофа (это что-то типа легкой крупы, которую можно пожарить на сковородке с яйцами, беконом и овощами). Также бразильцы очень любят салпикау – это холодный салат, приготовленный из тунца, трески или курицы (опять же португальское наследие).

Но вернемся к теме сладостей. Блюдо, которое мы будем готовить, очень популярно в Бразилии. Это чизкейк из маракуйи. В финале процесса у нас с вами получится подобие торта-мороженого, с таким же сливочным вкусом. Можно делать чизкейк с основанием из дробленого в крошку печенья, а можно и без него.

Итак, ингредиенты: для основы (по желанию):

  • пол-упаковки простого сладкого печенья,

  • 100 г сливочного масла или маргарина,

  • четверть чашки сахара.

Для крема:

  • 600 г сливочного крема (крем-чиза),

  • банка сгущенки (не вареной),

  • немного сока из маракуйи (буквально для вкуса),

  • чашка сахара.


Для подливки: одна большая маракуйя (мякоть с семенами), четверть чашки сахара.

Рецепт приготовления основы: если вы все же решили приготовить основу из печенья – раздробите его в крошку, а затем растопите масло и смешайте его с печеньем до однородной массы. Потом смешайте эту массу с сахаром. Застелите форму пекарской бумагой, слегка смазанной маслом. Распределите печенье на бумаге равномерно.


Готовим крем для чизкейка. Для этого в миксер выложим крем-чиз, сгущенку и сахар. Добавим туда же сок маракуйи. Все это надлежит взбить до получения однородной массы. Если масса получится излишне водянистой – не пугайтесь, это не страшно. Но взбивать нужно достаточно долго, минут 6-8.

Затем выкладываем массу на печенье (или прямо в форму на бумагу, если мы обошлись без основы). И теперь внимание: для этого рецепта не понадобится духовка, потому что сейчас вы отправите форму в морозилку. Оптимальное время ее нахождения там – 3,5 часа.



Теперь уделим время подливке. Для ее приготовления возьмем маракуйю и достанем из нее мякоть с семечками. Затем смешаем мякоть с сахаром и поставим это на медленный огонь, постоянно помешивая. Как только сахар в нашей подливке растворится и сама она закипит – убираем ее с огня. Пусть немного остынет, а затем поместите ее в холодильник до полного остывания.


После того как масса, простояв в морозилке 3,5 часа, застыла, достаем ее оттуда, переворачиваем форму, выбиваем ваш чизкейк-торт-мороженое на большое блюдо и поливаем эту красоту подливкой. Если начнет немного таять, как у меня на фото – не беда. Десерт можно хранить в морозилке, он будет очень легко резаться.


Приятного аппетита и веселых праздников!

Партнер проекта:


«КАМАКО» – ведущий производитель майонезов, соусов и кетчупов в Беларуси на протяжении более 20 лет. Мы заботимся о качестве продуктов и находимся в поисках оригинальных и гармоничных рецептур.

Пусть на ваших столах всегда будет вкусно!

 
 
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Героем материала станет… чизкейк из маракуйи, поделиться рецептом приготовления которого с нами согласилась Ольга, живущая в Бразилии.

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