Сегодня на слуху имена миллиардеров, таких как Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Карлос Слим. Но успех одного человека — ничто в сравнении с тем, чего может достигнуть целая семья.

Семья Ротшильдов

На чем разбогатели: банковское дело (по большей части).

Состояние семьи: не поддается оценке. По слухам, от 350 млрд до 3−4 триллионов долларов (последняя цифра ближе к истине).



Фото: globallookpress.com

Гейне как-то сказал: «Деньги — это бог нашего времени, а Ротшильд — его пророк». Сегодня имена Ротшильдов нечасто встретишь в списке богатейших людей планеты по версии Forbes. Состояние клана равномерно распределено между его многочисленными представителями, так что богатство одного члена семьи не является чем-то выдающимся (в сравнении, скажем, с богатством Гейтса). Однако сила семьи Ротшильдов — в ее единстве, и здесь ей нет равных, в том числе и по размеру капитала.

Клан берет свое начало с конца XVIII века. Все началось с Майера Амшеля, основавшего в немецком Франкфурте-на-Майне банк. Его бизнес быстро пошёл в гору, дело Майера продолжили пятеро его сыновей, которым удалось значительно увеличить капитал. Династия быстро набрала силу и могущество. Вскоре она распространилась по всему миру. Известно о ветвях семьи Ротшильдов в Австрии, Италии, Британии, Франции и т.д. Клан на протяжении двух столетий оказывал влияние на судьбы целых государств, используя своё богатство и связи для манипуляций.

Семья смогла возвыситься благодаря неуклонному следованию правилам, установленным ее отцом-основателем. Во-первых, в финансовом мире Ротшильдов все ключевые посты занимают только члены семьи. Во-вторых, споры и конфликты внутри клана там же и остаются. Ротшильды не выносят сор из избы. В-третьих, накопленное семьёй имущество сохраняется внутри семьи, поэтому нередки браки между двоюродными потомками Майера.

Сегодня существуют множество конспирологических теорий, связанных с Ротшильдами. Кто-то говорит, что клан ни много ни мало тайно правит миром. Слухи в немалой степени подогревает относительно скрытный образ жизни наследников Майера, которые делают свои дела незаметно, придерживаясь принципа «деньги любят тишину».

Семья Рокфеллеров

На чем разбогатели: торговля, нефтяной бизнес.

Состояние: не поддается оценке, по официальным данным — около 10 млрд долларов.



Фото: globallookpress.com

Все те же конспирологические теории ставят Рокфеллеров на одну чашу весов с Ротшильдами. «Скромная» цифра в 10 млрд долларов, в которые оценивается состояние семьи, едва ли отражает истинный размер капитала.

История семьи началась с Джона Дэвисона Рокфеллера. Он родился в 1839 году в семье мелкого торговца. Джон отличался скромностью и бережливостью. Парень с детства привык к труду. Он выращивал домашних животных, которых потом продавал, пробовал себя на бухгалтерском поприще, однако настоящего успеха достиг в коммерции. Своё состояние Рокфеллер сделал на нефти. В свое время он вложился в перспективный ресурс, который скоро принёс ему невиданные доходы. В конце XIX века нефтяная компания Рокфеллера Standard Oil контролировала 90 процентов нефтяной промышленности США. Джон стал первым долларовым миллиардером в истории человечества. На момент его смерти в 1937 году его состояние составляло около 200 млрд долларов (в пересчете на современные деньги с учетом инфляции).

Наследники Рокфеллера продолжили дело предка. Среди них были не только известные бизнесмены, но и политики. Нельсон Рокфеллер был вице-президентом США в 70−80-е годы XX века.

Успех семьи Рокфеллеров — в умении не только делать деньги, но и сохранять их. Клан практикует регулярные семейные встречи. Джон огромное значение придавал мнению своей супруги.

Семья Сауд

На чем разбогатели: продажа нефти.

Состояние семьи: порядка 1,4 триллиона долларов.



Фото: globallookpress.com

Саудиты — правящая королевская династия в Саудовской Аравии. История семейства берет свое начало ещё в XVIII веке. Оно сыграло огромную роль в судьбе Аравийского полуострова. Большое состояние нынешних Саудитов нельзя рассматривать как величайшее достижение клана, реализовавшегося прежде всего на политической арене. С 1720 года Саудиты были династией эмиров (князей). Эмир Мухаммад ибн Сауд в XVIII веке поддержал богослова Мухаммада ибн Абд-аль-Ваххаба и принял его религиозное учение, которое сегодня известно как ваххабизм. На протяжении веков кровопролитных войн семья Саудитов сумела расширить свои владения и упрочить влияние в регионе. Королевство Саудовская Аравия было основано в 1932 году. В конце 30-х годов XX века в стране нашли гигантские запасы нефти, которая и сегодня является основой благосостояния государства.

Клан Саудитов — один из самых многочисленных в мире. Точное число его членов едва ли поддаётся подсчету. У мужчин клана не было недостатка в любовных связях, у них, как правило, много детей. Например, у основателя и первого короля Саудовской Аравии Абдулы-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда было больше десяти жен, после себя он оставил 45 законных сыновей. 25-й сын, Салман, сегодня правит страной.

Семья Уолтонов

На чем разбогатели: розничная торговля, а именно: сеть гипермаркетов WalMart.

Состояние семьи: около $ 130 млрд.



Фото: globallookpress.com

Уолтоны традиционно возглавляют рейтинг богатейших семейных кланов США по версии Forbes. Наиболее яркие страницы истории семьи были написаны американцем Сэмом Уолтоном (1918−1992). Он родился в семье фермеров. Будущий миллиардер не был пай-мальчиком, его «университетом» стала улица. В детстве Уолтон много помогал родителям по хозяйству, параллельно искал возможности заработать. Сэм выращивал голубей на продажу, разносил свежую прессу. В 1942 году его призвали в армию, после которой Уолтон ушел в розничный бизнес. Он начал с нуля и скоро достиг невиданных высот. Секрет успеха Уолтона — персональный подход к клиенту. Он работал с каждым покупателем, который к нему приходил, и добился того, что люди хотели возвращаться в его магазин. Одним из первых бизнесмен использовал стратегию низких цен — он отказался от посредников и закупал товар напрямую у производителя. Дело отца сегодня продолжают четверо детей Уолтона.