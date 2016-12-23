Салат с орехами, грушей и сыром с голубой плесенью прекрасно подойдет даже в качестве гарнира к сытному мясному блюду и понравится любому привередливому гостю за вашим столом, сидящему на диете, несмотря на праздники.

Нам понадобится на 4 порции:

Салат:

1 кочан салата на ваш вкус

150 г сыра с голубой плесенью

2 груши

1 столовая ложка ядер грецких орехов

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка растительного масла

Заправка:

200 г густого йогурта без добавок ("Греческий")

3 чайные ложки зерновой горчицы

1 столовая ложка бальзамического уксуса

© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Новогодний" с орехами

Сначала займемся орехами. Выкладываем орехи в небольшую сковородку и обжариваем на среднем огне, следим, чтобы орехи не подгорели. Затем добавляем к орехам столовую ложку сахара и продолжаем обжаривать в течение 1-2 минут, постоянно помешивая, пока орехи не приобретут карамельный оттенок и глянец.



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Новогодний" с орехами

Плоскую тарелку смазываем столовой ложкой растительного масла. Выкладываем орехи на тарелку, стараемся выложить так, чтобы они не соприкасались друг с другом, иначе они склеятся, и у нас получатся козинаки, а не карамелизованные орехи.



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Новогодний" с орехами

Пока орехи остывают, займемся остальными ингредиентами. Листья салата рвем крупноватыми кусками или нарезаем ножом. Сыр режем небольшими кубиками "на один укус". Грушу нарезаем полудольками или кубиками также "на один укус".



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Новогодний" с орехами

Теперь приступим к приготовлению заправки. Йогурт я брала "Греческий", он наиболее нейтрален по вкусу и густой как сметана. Сначала смешаем бальзамический уксус и горчицу, если вы не любите острое, количество горчицы можно уменьшить. Затем массу добавляем в йогурт и перемешиваем до образования однородной массы, прячем в холодильник.



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Новогодний" с орехами

Начнем собирать салат. Берем большое плоское блюдо, выкладываем на него слоем листья салата. Затем выкладываем точечно кусочки груши, сыр и остывшие орехи. Соус будем подавать отдельно, можно в креманке посреди салата. Поливаем наш салат соусом непосредственно перед употреблением.



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Новогодний" с орехами

Салат можно выложить на блюде в форме елочки и использовать сыр и орехи как новогодние игрушки. Соус может стать прообразом снега на ветвях, включаем свою фантазию! Приятного аппетита!