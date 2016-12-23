В канун рождественских праздников во Дворце спорта прошел финал традиционных детских соревнований по художественной гимнастике «Baby Cup BSB Bank ». В этот раз турнир привлек особое внимание, потому что заключительная часть вечера была посвящена проводам из большого спорта знаменитой белорусской грации Мелитины Станюты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Baby Cup BSB Bank» уже в семнадцатый раз собрал юных гимнасток. Маленькие грации со всей страны соревновались в четырех возрастных группах: «Немаўляткі» − 2011 год рождения, «Парасткі» − 2010 год, «Зорачкі» − 2008-2009 и «Надзея» − 2007. Начинающие артистки, на которых невозможно было смотреть без умиления и восхищения, представили жюри 95 номеров в категориях соло, парные и групповые упражнения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Начальник департамента маркетинга «BSB Bank» Дмитрий Ваганов рассказал, для чего проводится этот детский турнир:

− Звездами не становятся за один день. Приятно осознавать, что мы даем возможность маленьким гимнасткам расти и прогрессировать. В Беларуси любят художественную гимнастику, она развивается, в чем огромная заслуга Ирины Лепарской и всей Белорусской ассоциации гимнастики. Мелита Станюта родилась как гимнастка на нашем турнире, а сегодня здесь ее будут чествовать в качестве чемпионки. Мелитина привнесла в этот вид спорта много красоты и грации – она умница, красавица, умеющая превратить любое выступление в художественное произведение. Ее пример как нельзя лучше говорит о важности и пользе наших соревнований.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Маленькие гимнастки выходили на ковер всего на пару минут, но громоздкий реквизит и костюмы, продуманные до количества пайеток и цвета перьев в шляпах, давали понять – подготовка к выступлениям велась не один месяц. За мастерством девочек следили мэтры вида спорта – главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач, бронзовый призер Игр в Лондоне Любовь Черкашина. Триумфатор Олимпиады-2012 как раз была именинницей, и все гости вечера поздравили Любу громкими овациями.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Номера детей поражали изобретательностью и креативом: гимнастки появлялись в образах семян подсолнуха, капель дождя, пиратов, лягушат и даже стареньких бабушек. Сложно представить, как во Дворец спорта доставили декорации и реквизит – пальмы и зонтики были в два, а то и в три раза выше самих гимнасток.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Родители участниц не скрывали радости и гордости за своих малышей:

− Извините за такую громкую поддержку! Просто самая маленькая в группе – это моя дочка. Видели, как она только что выступала? – фонтанировала эмоциями одна из мам.

Родственники маленьких артисток стали главными зрителями. Свободных мест во Дворце спорта в этот вечер не было.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Официальный представитель «BSB Bank» Виталий Казбанов уверен, что залог популярности соревнований – дети и их неподдельная искренность:

− Мы проводим турнир уже семнадцатый год подряд, и каждый раз умиляемся нарядным девочкам в красивых костюмчиках, которые занимаются тяжелым видом спорта. У нас получилось создать отличный настрой в преддверии Рождества и Нового года, зарядить бодростью и ощущением радости. Каждый человек ждет чуда в эти декабрьские дни. Мне кажется, что выступления маленьких деток – это уже чудо.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Среди зрителей в зале присутствовала и Мелитина Станюта. Чемпионка Европы и мира с улыбкой и трепетом следила за дебютом юных граций перед большой публикой и пританцовывала в такт музыке. Когда-то Мелита завоевала первые награды на «Baby Cup BSB Bank», а теперь трибуны Дворца спорта заполнились, чтобы проводить 23-летнюю гимнастку из большого спорта.

− У меня с детских лет проявлялись юношеский максимализм и нездоровая амбициозность, так что спорт оказался лучшим вариантом, куда это можно было направить. Я всегда мечтала стать знаменитой, боялась опустить планку, которую задала моя талантливая прабабушка Стефания Станюта. Думаю, я не подвела свою семью.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мелита отдала гимнастике 20 лет, поэтому считает, что заканчивает со спортом совсем не рано:

− У многих великих спортсменов не было двадцатилетней спортивной карьеры. Я отдала этому виду спорта очень много сил и сейчас просто устала. Где меня можно будет увидеть после ухода из спорта? Дома с родителями или в путешествиях. Я не загадываю, что будет завтра. Пока просто хочу отдохнуть. Я не отношусь к тем спортсменкам, которые после завершения карьеры сразу отправляются в декретный отпуск. Ближайшие несколько лет я к этому не готова.

Мелитина рассказала, что многие ее знакомые не пришли в этот вечер во Дворец спорта из-за грустного повода – прощания Станюты со спортом. Сама же гимнастка скептически отнеслась к формулировке «прощание» и заверила, что выступления еще будут, просто не на профессиональных турнирах. Мелитина уверяла, что ее номер станет лишь формальным прощанием, но уже на первых секундах финального танца на глазах спортсменки появились слезы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После нежного перфоманса тренеры, партнеры Белорусской ассоциации гимнастики, представители Министерства спорта и туризма и НОКа Республики Беларусь вручили приме подарки. Ирина Лепарская назвала Станюту королевой своего дела:

− Эта девочка пришла в спортивный зал в три года и до сегодняшнего дня не покидала его. Каждый день Мелитине приходилось работать для того, чтобы стать лучше себя вчерашней. Очень непросто защищать честь страны, когда знаешь: если не ты, то никто. За 20 лет в большом спорте Мелита заработала мировое имя Meli Queen. На свою первую Олимпиаду она поехала через год после сложнейшей операции, а на вторые Игры отправилась под психологическим давлением, когда весь мир смотрел на нее, думая: «Сможет или не сможет?». Я считаю, что она смогла!



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ирина Юрьевна вручила гимнастке корону и повязала «королевскую» ленточку. Обычно собранная и спокойная Мелита в этот вечер не сдерживала эмоций. Она с дрожью в голосе поблагодарила своих тренеров и пожелала молодым гимнасткам слушать ценные советы:

− Не упрямьтесь из-за переходного возраста. Я часто говорила: «А вот я…», «Да я сама…». Сейчас понимаю – нужно доверять тренерам. Мне всегда важно было становиться первой. Если бы я видела, что не достигну в художественной гимнастике больших высот, не отдала бы ей столько лет. Спасибо каждому, кто был рядом. Знаете, если бы десять лет назад мне рассказали, как сложится моя карьера, я бы все равно проделала этот путь.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Материал подготовлен при поддержке " BSB Bank "