Для иудеев всего мира Ханука — праздник света. Именно в этот день в главном сакральном месте иудеев — Великом Иерусалимском Храме — более двух тысяч лет назад были снова зажжены свечи.

Об истории и традициях праздника в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал главный раввин Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь Мордехай Райхинштейн.

События, которые отмечаются в этот день, произошли более 2 тысяч лет назад. В тот момент Палестина находилась под властью Сирии. Иудеям навязывали греческие обычаи и культуру, и тогда было поднято восстание.

"Евреи подняли восстание не потому, что их душили налогами, запрещали торговать, притесняли. Нет, они хотели одну-единственную вещь — возможность молиться и служить Творцу так, как считали правильным", — сообщил главный раввин Беларуси в эфире радио Sputnik.

В результате восстания Иерусалим был освобожден. Зажжение свечей в Великом Храме стало символом освобождения иудеев из-под сирийского гнета.

По словам главного раввина Беларуси, одно из любимых блюд Хануки — пончики, которые жарят на большом количестве масла, многих видов с разными начинками.

"И еще одно традиционное блюдо Хануки очень хорошо знакомо белорусам. Мы называем его "латкес ", а у белорусов это — "дзеруны" или "драники". По сути, это одно и то же", — добавил Мордехай Райхинштейн.

Главный раввин Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь пожелал всем веселой Хануки.

Иудейское религиозное объединение в Республике Беларусь — одна из старейших иудейских структур в современной Беларуси, созданная более 15 лет назад. Объединению принадлежит синагога на улице Даумана в Минске. В настоящее время в Беларуси существуют более 50 иудейских общин, которые располагают семью культовыми зданиями.

Полную версию беседы с главным раввином Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь Раввой Мордехаем Райхинштейном о празднике Хануки слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.