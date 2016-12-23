МИНСК, 24 дек — Sputnik. Зимние каникулы, которые совпадают с новогодними праздниками — самое благодатное время с точки зрения организации досуга для школьников. При желании и наличии средств ребенку можно устроить двухнедельный елочный марафон, перемещаясь с одного утренника на другой.

В предновогоднюю неделю младших школьников можно озадачить написанием письма Деду Морозу, а потом сходить и лично вручить послание.

Домик Дедушки Мороза

Главный столичный Дед Мороз с 22 декабря по 7 января обживается в специальном домике в Центральном парке имени Горького, принимает гостей и вручает подарки. Чтобы получить подарок, по традиции нужно будет спеть, станцевать или что-нибудь продекламировать. Причем гостей Дед Мороз готов принимать как по отдельности, так и группами.



© Sputnik / Виктор Толочко Дед Мороз на Октябрьской площади

Домик Деда Мороза в парке имени Горького работает с 10:00 до 18:00. Цена билета: от 14 рублей за человека при групповых поздравлениях до 19 рублей — при индивидуальном.

Новогодний праздник в Минском зоопарке

Еще одного Деда Мороза в предновогодние дни можно будет встретить в минском зоопарке. Здесь для него уже приготовили избушку. Кроме Деда Мороза и Снегурочки, маленьких гостей здесь будут встречать настоящая белка, "символ будущего года" — петух и кролик, которого можно будет, к слову, погладить. Кроме того, в эти дни с 13:00 до 14:00 возле Большой елки у сцены будет проходить праздничное развлечение с поздравлением, сюрпризами, загадками, шутками, новогодними песнями и хороводами.



© Sputnik/ Вера Дашкевич Посетители зоопарка кормят оленей

Встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой в "Новогодней избушке" можно будет с 24 по 31 декабря с 10:00 до 17:00.

Цена билета: от 5 рублей за человека при групповом посещении до 10 рублей при индивидуальном поздравлении ребенка. Билет в зоопарк оплачивается отдельно.

"Сокровища гномов" и "Каляды" в Ботаническом саду

Сразу несколько соблазнительных предложений приготовил школьникам и их родителям на период каникул Ботанический сад. Тех, кто жаждет развлечений, ждут на интерактивные спектакли "Яга возвращается, или Новый год, который мог не наступить". Представления пройдут 26, 28 — 30 декабря в 11:00 и 2 января в 13:00.

Кроме того, с 26 декабря в оранжерее тропических растений открывается выставка чудесных камней и уникальных минералов "Сокровища гномов", а в оранжерее тропических растений юным посетителям предложат прогуляться по "неведомым дорожкам".



© Sputnik/ Дзмітрый Карлюк Открытие новогоднего сезона в минском ботаническом саду

Наконец, на православное Рождество 7 января в Ботаническом саду устраивают большой праздник с ряжеными, играми, зимними забавами и аттракционами, обещают угостить горячим взваром.

Цена билета: от 3 рублей для школьников и пенсионеров до 6 рублей для работающих взрослых.

Научные Елки в музее занимательных наук "Квантум"

Музей занимательных наук "Квантум" устраивает для школьников на каникулах Научные Елки. Это будет своего рода интерактивный квест. Участникам надо будет помочь Профессору вернуть память и выполнить задание Деда Мороза, а для этого преодолеть несколько этапов-станций, посвященных разным наукам. Увидеть невидимое при помощи физики, взорвать преграды при помощи химии, найти клад при помощи географии и так далее.

На эту елку лучше идти компанией. Стоимость билета для каждого гостя из группы от 15 человек — 20 рублей.

Новый Робогод

Развлекательное шоу для всей семьи "Новый Робогод" привезли в Минск инженеры Московского технологического института. Как следует из анонса, этот праздник "придуман для тех, кому наскучили традиционные елки, кто хочет погрузиться в виртуальную реальность и заглянуть в мир будущего!"

Новогодние персонажи и спектакль-приключение будут, но будет и большая интерактивная зона, где маленькие гости смогут поуправлять игрушками силой мысли с помощью нейрогаджетов и движением кисти с помощью биометрического конструктора BiTronicsLab, а также погрузиться в игровой мир со шлемом виртуальной реальности NVR и пообщаться с умными роботами.

На "Новый Робогод" гостей ждут с 26 по 30 декабря 2016 года в Центральном доме офицеров. Цена билета: 10 — 30 рублей.

"Новогодний сезон в Музее кота"

Выпить с ребенком кото-чая и попробовать различные кото-сладости, а заодно насладиться компанией хвостатых и полосатых можно в Музее кота. Директор музея кот Джимми и его верные помощники уже украсили музей яркими гирляндами, нарядили новогоднюю елку и ждут гостей.

Стоимость билетов: от 4 — 6 рублей для школьников до 5 — 7 рублей для их родителей.

"Музей елочных игрушек"

Празднично-познавательная выставка "Музей елочных игрушек" будет работать во время школьных каникул в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь "Дом-музей I съезда РСДРП". Посетителям предложат пройти по своеобразному волшебному лабиринту, в котором представлена история производства стеклянных елочных игрушек с середины 19 века до наших дней.



© Pixabay.com Новогодняя елка

На выставке представлены игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки, Африки. Среди наиболее любопытных экспонатов — точная копия игрушки, подаренной Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ, игрушка, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, а также шары, на которых воспроизведены картины Шагала, Шишкина, Дали и других именитых художников.

Музей открыт ежедневно с 11:00 до 19:00, цена билета: от 3 рублей для школьников до 5 рублей для взрослых.

"Колядки с детками у Ваньковичей"

В Доме-музее Ваньковичей готовят рождественские программы для детей и их родителей с участием фолк-группы HARMONIC STYLE PROJECT. Музыканты обещают сказочное мероприятие для детей и взрослых: театрализованную рождественскую программу с песнями и танцами, народными играми, игрой на традиционных музыкальных инструментах.

Гостей будут встречать главные персонажи традиционных белорусских Колядок — рождественская Козочка-красотка, ученый Медведь-музыкант, сияющая Звездочка. Кроме того, всех маленьких участников ждут конфеты.

Представления состоятся в канун католического Рождества 24 декабря и православного — 6 января. Гостей ждут в 12:00 и в 14:00. Цена билета 10 рублей.