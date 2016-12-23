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В 2017 году пройдет крестный ход из Беларуси в Россию

24.12.2016 09:11 — Разное | Ежедневник  
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В 2017 году пройдет крестный ход из Беларуси в Россию

Сразу два крестных хода пройдут на канонической территории Русской православной церкви в следующем году.

заявил на научно-общественной конференции "Крестоходчество как форма социальной консолидации и духовной мобилизации", прошедшей в пятницу в Общественной палате РФ организатор крестных ходов Андрей Бардиж мишет РИА

 

"Сейчас готовятся проекты сразу двух крестных ходов. Один из них пройдет по периметру Крыма. Протяженность маршрута составит полторы тысячи километров. Там живут украинцы, русские, татары. Это будет попытка консолидировать их между собой. Второй крестный ход готовится по маршруту из Белоруссии в Россию. Это попытка соединить наши братские народы", — сказал Бардиж.

По его словам, организация этих крестных ходов сталкивается сразу с несколькими проблемами.

Нет органа РПЦ, регулирующего крестные ходы

Бардиж сообщил, что согласование крестных ходов внутри структуры Русской православной церкви зачастую наталкивается на препятствия, так как у нее нет единого алгоритма принятия решений по организации подобных мероприятий. Например, если маршрут пролегает через территории нескольких епархий, необходимо согласовать его с архиереем каждой из них. Причем те, в свою очередь, зачастую затрудняются благословить шествие.

"Необходимо сформулировать некое обращение к патриарху, в котором выразим то, как мы видим организацию крестных ходов, какое мы ждем от него благословение, напутствие… Возможно, мы убедим его создать некий совет, контролирующий и регулирующий орган, занимающийся крестными ходами", — пояснил начальник управления по работе с  общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Дмитрий Рощин.

Проблемы согласования шествия с властями

На сегодняшний день большинство крестных ходов собираются стихийно, над тем, чтобы они стали общецерковными, необходимо потрудиться, констатировал Бардиж. Этот аспект также негативно сказывается на взаимодействии организаторов шествий со светскими властями. Согласно законодательству, о проведении крестного хода необходимо подать заявку в соответствующие инстанции максимум за 15 дней и не менее чем за 10. Если маршрут сложный и многодневный, да еще и пролегает через территории нескольких субъектов федерации, это довольно проблематично.

Кроме того, нужно заранее успеть согласовать крестный ход с ГИБДД, МЧС, медиками и другими государственными структурами. Что касается крестного хода через территорию Белоруссии, согласно ее законодательству, паломникам будет выставлен счет за сопровождение шествия полицией, машинами скорой помощи. Поэтому организаторам предварительно придется собрать деньги на это.

 
 
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Сразу два крестных хода пройдут на канонической территории Русской православной церкви в следующем году.

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