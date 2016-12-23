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12 фильмов, которые подарят вам новогоднее настроение
Если вы все еще не можете отыскать в себе и крупицы праздничного настроения, попробуйте начать создавать его своими руками. Зажгите свечи, украсьте елку и включите один из фильмов из этой подборки.
«Любите Куперов»
Love the Coopers
Год выпуска: 2015
В ролях: Джон Гудман, Дайан Китон, Аманда Сейфрид, Оливия Уайлд и др.
Эта новая семейная комедия динамична и полна душевных моментов. Праздник уже близится, и четыре поколения Куперов должны вскоре собраться за праздничным столом. Но что-то не заладилось. Родители на грани развода, их сын остался без работы с тремя детьми, дочь что-то затеяла в аэропорту… А про тетю мы лучше рассказывать не будем.
«Самолетом, поездом, машиной»
Planes, Trains & Automobiles
Год выпуска: 1987
В ролях: Стив Мартин, Джон Кэнди, Лайла Робинс, Майкл МакКин и др.
Старая добрая комедия о вечно занятом бизнесмене, который спешит домой к празднику. У Нила Пэйджа все четко распланировано. Осталось только купить билет на самолет в Чикаго и встретить с семьей День благодарения. Но почему-то дорога домой шаг за шагом превращается в сплошное недоразумение. Быть может, все дело в попутчике?
«Сирота казанская»
Год выпуска: 1997
В ролях: Елена Шевченко, Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт и др.
Фильмы с такой теплой атмосферой приятно пересматривать время от времени. Вот мы снова переносимся в далекое заснеженное поселение, где в уютном домике живет молодая учительница Настя. После смерти матери девушка публикует ее старое письмо в газете. И накануне Нового года кто-то стучится к ней в дверь…
«Рождественский коттедж»
Christmas Cottage
Год выпуска: 2008
В ролях: Джаред Падалеки, Марша Гей Харден, Питер О’Тул, Крис Эллиот и др.
Если вы видели замечательные картины современного художника Томаса Кинкейда, то эта биографическая кинолента будет вам интересна вдвойне. В фильме рассказана интересная и пронизанная позитивом история о том, как будущий художник хотел помочь маме и неожиданно проснулся знаменитым.
«Продавец игрушек»
Год выпуска: 2012
В ролях: Пьер Ришар, Шамиль Хаматов, Агния Дитковските, Вениамин Смехов
Наши будни все больше похожи на гонку с препятствиями. Но эта романтичная комедия вновь вернет веру в чудеса. Молодой француз с русскими корнями Николя живет в Париже, он получил образование в Сорбонне, но работает продавцом игрушек. Мама и невеста мечтают, что он станет успешным бизнесменом. И тут судьба неожиданно посылает ему шанс побывать на родине предков.
«Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус»
Single Santa Seeks Mrs. Claus
Год выпуска: 2004
В ролях: Стив Гуттенберг, Кристал Бернард, Томас Калабро и др.
Мир полон одиноких людей… Но кто бы мог подумать, что такие же проблемы у Ника, сына Санта-Клауса! Тем временем Бет Эндрюс, воспитывающая сама сына, уже давно не верит в чудеса и «сказки про любовь». А у самого Санта-Клауса серьезные проблемы, ведь ему пора на пенсию, а сын может занять его место, только будучи женатым.
«Мой друг Дед Мороз»
Le père Noël
Год выпуска: 2014
В ролях: Тахар Рахим, Виктор Кабаль, Аннелиз Эм, Филипп Реббо и др.
Французские комедии полны особого очарования. Мальчик Антуан все еще верит в новогоднюю сказку. И жизнь сталкивает его однажды с «Дедом Морозом», который явно прикладывает усилия в работе не по своему профилю. Что ж, заняться воспитанием человека никогда не поздно. Даже если он уже совсем взрослый…
«Кейт и Лео»
Kate & Leopold
Год выпуска: 2001
В ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, Брекин Мейер и др.
Предпраздничное настроение кружится в воздухе Нью-Йорка. Зажигаются огоньки на елках, а вслед за ними в сердцах людей вспыхивают искорки надежды. И в доме деловой девушки Кейт неожиданно появляется элегантный незнакомец. Он почему-то ничего не знает о современном мире. Но, пожалуй, это даже к лучшему…
«Счастливого Рождества»
Joyeux Noël
Год выпуска: 2005
В ролях: Дайан Крюгер, Бенно Фюрман, Гийом Кане, Гари Льюис, Дэни Бун и др.
Этот фильм полон настоящих чувств. Тут сплелись и печаль, и радость, и вера в чудо. В канун Рождества 1914 года немецкий тенор, его возлюбленная, шотландский священник и французский лейтенант пережили незабываемые мгновения. Ведь люди по разные стороны окопов верят в одинаковые ценности — любовь, семью и дружбу.
«Интуиция»
Serendipity
Год выпуска: 2001
В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Юджин Леви и др.
Магия предновогодней поры окутывает города и сердца людей. В один суетливый зимний день Джонатан встречает Сару. Невидимая искра пробежала между ними, и молодые люди решают поиграть с господином Случаем… Да только с ним, как известно, шутки плохи!
«Пойманный в Раю»
Trapped in Paradise
Год выпуска: 1994
В ролях: Николас Кейдж, Джон Ловиц, Дэна Карви, Ричард Дженкинс и др.
В канун Рождества обычный метрдотель из Нью-Йорка Билл забирает из тюрьмы на поруки своих родных братьев Дэйва и Элвина. Они просят брата поехать с ними в некий городишко Рай. По приезде оказалось, что цель их никоим образом не связана с чудесным названием поселения. Эта забавная комедия непременно подарит вам улыбку!
«Как раз под Рождество»
Just in Time for Christmas
Год выпуска: 2015
В ролях: Элоиза Мамфорд, Майкл Сталь-Дэвид, Кристофер Ллойд и др.
Линдси молода, но уже многого достигла. Она стала профессором психологии, любимый приготовил для нее большой сюрприз, а тут еще предлагают должность, о которой можно лишь мечтать. Столько всего этой зимней ночью предложила ей судьба… Линдси растерянно бредет по парку, где встречает таинственного Извозчика. Пожалуй, всем нам порой нужны такие волшебные советы!
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