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Производитель истребителей F-35 пообещал Трампу снизить цену
Генеральный директор авиастроительной корпорации Lockheed Martin Corporation Мэрилин Хьюсон лично пообещала избранному президенту США Дональду Трампу снизить стоимость истребителей пятого поколения F-35,
Запись об этом появилась на страничке корпорации в Twitter. Гендиректор написала: «У меня был содержательный разговор с избранным президентом Дональдом Трампом, и я заверила его, что четко и ясно услышала его послание уменьшить стоимость F-35. Я дала ему личное обязательство решительно снизить цену».
Напомним, что 12 декабря Трамп
После такого твита акции самой Lockheed Martin Corporation упали на 4,2%, акции ключевого партнера компании — Northrop Grumman Corp — снизились на 4,5%, бумаги еще одного партнера — BAE Systems — потеряли 2,4%.
Напомним, что на разработку F-35 была потрачена колоссальная сумма – 400 млрд долларов. Сами истребители являются довольно дорогими, например, только шлем пилота
Новейший американский истребитель пятого поколения постоянно преследуют отказы оборудования и различные технические проблемы.
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Сами истребители являются довольно дорогими, например, только шлем пилота стоит 400 тыс. долларов.
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