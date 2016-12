Генеральный директор авиастроительной корпорации Lockheed Martin Corporation Мэрилин Хьюсон лично пообещала избранному президенту США Дональду Трампу снизить стоимость истребителей пятого поколения F-35, сообщает РБК.

LM CEO just had a good conversation with @RealDonaldTrump … she personally committed to drive down the cost of the F-35! pic.twitter.com/K2aK7pW07f