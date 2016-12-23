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Производитель истребителей F-35 пообещал Трампу снизить цену

24.12.2016 10:59 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор авиастроительной корпорации Lockheed Martin Corporation Мэрилин Хьюсон лично пообещала избранному президенту США Дональду Трампу снизить стоимость истребителей пятого поколения F-35, сообщает РБК.

Запись об этом появилась на страничке корпорации в Twitter. Гендиректор написала: «У меня был содержательный разговор с избранным президентом Дональдом Трампом, и я заверила его, что четко и ясно услышала его послание уменьшить стоимость F-35. Я дала ему личное обязательство решительно снизить цену».

Напомним, что 12 декабря Трамп написал в Twitter, что цена на F-35 «неконтролируема», и после его вступления в должность президента (20 января 2017 года) «миллиарды долларов могут и будут сэкономлены» на военных и других закупках США.

После такого твита акции самой Lockheed Martin Corporation упали на 4,2%, акции ключевого партнера компании — Northrop Grumman Corp — снизились на 4,5%, бумаги еще одного партнера — BAE Systems — потеряли 2,4%.


Фото: theaviationist.com

Напомним, что на разработку F-35 была потрачена колоссальная сумма – 400 млрд долларов. Сами истребители являются довольно дорогими, например, только шлем пилота стоит 400 тыс. долларов.

Новейший американский истребитель пятого поколения постоянно преследуют отказы оборудования и различные технические проблемы.

Самолет оказался смертельно опасным для летчиков, которым травму позвоночника может нанести не только сам шлем, но и катапультируемое кресло истребителя F-35.

Отсек вооружения F-35B, предназначенного для Корпуса морской пехоты США, оказался слишком мал, чтобы разместить в нем восемь управляемых авиационных бомб малого диаметра SDB II. Решение проблемы требует миллионных затрат.

Позже выяснилось, что F-35 Lightning II не способен победить в ближнем бою, а его двигатели имеют недостаточную наработку на отказ. Для исправления проблем с силовой установкой конгресс одобрил выделение дополнительных 17 миллиардов долларов США.

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Ссылка на источник 89
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