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Рождественские ярмарки в Риге и Минске – какая лучше?

24.12.2016 11:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рига — одно из популярных направлений у белорусских туристов на зимние праздники: относительно недорого, а эмоций от "европейской красоты" море. Рождественское убранство рижских улиц лаконичное, но со вкусом, а местные ярмарки зазывают музыкой, атмосферой "как в кино" и приготовленной здесь же едой.

Рождественские ярмарки в Риге и Минске – какая лучше?
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пряники, глинтвейн, миндаль в приправе, кровяная колбаса, жареная капуста — это и многое другое доступно с утра до вечера на рождественской ярмарке на площади возле Домского собора. Цены, конечно, выше минских, но некоторые блюда того стоят. Меховые шапки, поделки из дерева — для тех, кто пришел за сувенирами. Живая музыка с популярными рождественскими хитами делает ярмарку прекрасным местом для отдыха на пару часов.

"Здесь все по-домашнему, атмосфера иная, чем в Минске, более рождественская. Люди чувствуют себя здесь свободнее", — рассказали Sputnik Любовь и Ирина Рябушко, мама и дочка, приехавшие в Ригу из Беларуси на выходные.

Около другой ярмарки путешественники наткнулись на другую достопримечательность — "Королевство кроликов". Зверьки бегают по мини-парку, кормятся из рук прохожих и не боятся холода, о чем свидетельствует соответствующая надпись.

 
Теги: Минск
 
 
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Семья из Беларуси побывала на рождественской ярмарке в Риге и сравнила местные развлечения с праздничной торговлей в Минске. Корреспондент Sputnik Артем Бордовский...

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