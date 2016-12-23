Рига — одно из популярных направлений у белорусских туристов на зимние праздники: относительно недорого, а эмоций от "европейской красоты" море. Рождественское убранство рижских улиц лаконичное, но со вкусом, а местные ярмарки зазывают музыкой, атмосферой "как в кино" и приготовленной здесь же едой.



© Sputnik / Виктор Толочко Минские католики перед Рождеством встретили огонь из Вифлеема 14

Пряники, глинтвейн, миндаль в приправе, кровяная колбаса, жареная капуста — это и многое другое доступно с утра до вечера на рождественской ярмарке на площади возле Домского собора. Цены, конечно, выше минских, но некоторые блюда того стоят. Меховые шапки, поделки из дерева — для тех, кто пришел за сувенирами. Живая музыка с популярными рождественскими хитами делает ярмарку прекрасным местом для отдыха на пару часов.

"Здесь все по-домашнему, атмосфера иная, чем в Минске, более рождественская. Люди чувствуют себя здесь свободнее", — рассказали Sputnik Любовь и Ирина Рябушко, мама и дочка, приехавшие в Ригу из Беларуси на выходные.

Около другой ярмарки путешественники наткнулись на другую достопримечательность — "Королевство кроликов". Зверьки бегают по мини-парку, кормятся из рук прохожих и не боятся холода, о чем свидетельствует соответствующая надпись.