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Иудеи Беларуси зажгут сегодня ханукальные свечи

24.12.2016 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Иудеи Беларуси 24 декабря начнут отмечать второй по значимости в году религиозный праздник — Хануку, сообщили Sputnik в минской иудейской общине.

Ханука завершится 1 января 2017 года.

Иудеи Беларуси зажгут сегодня ханукальные свечи
© Sputnik/ Роман Шантар
Ханука в Минске: свет праздника одинаков и для богатых, и для бедных

"Вечером будет зажжена первая ханукальная свеча. Как правило, ханукальные свечи ставятся на окна, чтобы их свет могли видеть люди", — сказали собеседники агентства.

По их словам, ханукальные дни приходятся на самое темное время года, считается, что огонь помогает людям преодолеть страх и страдание. "В этом и есть главный смысл праздника", — сказали в общине.

Там также напомнили слова еврейских мудрецов о том, что даже самый малый свет разгоняет самый большой мрак. Хануку также называют праздником света и чуда.

Традиция праздновать Хануку 8 дней появилась в связи с тем, что в оскверненном храме был найден сосуд с оливковым маслом, которого, как рассчитывали иудеи, должно было хватить на один день горения священного огня. Однако произошло чудо, и ханукальный подсвечник минора горел 8 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Ханука приходятся на самое темное время года, считается, что огонь свечей помогает людям преодолеть страх и страдание.

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