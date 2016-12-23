﻿﻿ Meli Queen: последнее выступление гимнастки Мелитины Станюты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Meli Queen: последнее выступление гимнастки Мелитины Станюты

24.12.2016 11:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта объявила о завершении карьеры 22 декабря. Ее выход на ковер состоялся в рамках гала-концерта финального дня детских международных соревнований Baby Cup BSB Bank 2016 в минском Дворце спорта. 

Meli Queen: последнее выступление гимнастки Мелитины Станюты
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: последний выход на ковер Мелитины Станюты

Не так давно 23-летняя Станюта сама становилась победительницей этого турнира и именно здесь она решила поставить точку в своей спортивной карьере. "Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена. Уверена, что на предстоящем Baby Сuр их уже можно будет увидеть", — сказала Станюта.

После выступления главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская вручила гимнастке корону и повязала "королевскую" ленточку. Проводить Станюты их большого спорта пришли также ее партнеры по команде, тренеры, официальные лица из министерства спорта и туризма и Национального олимпийского комитета. 

Трогательности мероприятию добавило и то, что, обычно сдержанная в эмоциях, спортсменка расплакалась. Станюта поблагодарила болельщиков, наставников и всех, кто помогал ей достигать высот в художественной гимнастике. Грация подчеркнула, что это не "прощание" — она еще будет выходить на ковер, но уже не будет бороться за медали. 

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в столичном Дворце спорта белорусская гимнастка Мелитина Станюта попрощалась с большим спортом. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты последнего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Иудеи Беларуси зажгут сегодня ханукальные свечи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика