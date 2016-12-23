Белорусская гимнастка Мелитина Станюта объявила о завершении карьеры 22 декабр я. Ее выход на ковер состоялся в рамках гала-концерта финального дня детских международных соревнований Baby Cup BSB Bank 2016 в минском Дворце спорта.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: последний выход на ковер Мелитины Станюты

Не так давно 23-летняя Станюта сама становилась победительницей этого турнира и именно здесь она решила поставить точку в своей спортивной карьере. "Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена. Уверена, что на предстоящем Baby Сuр их уже можно будет увидеть", — сказала Станюта.

После выступления главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская вручила гимнастке корону и повязала "королевскую" ленточку. Проводить Станюты их большого спорта пришли также ее партнеры по команде, тренеры, официальные лица из министерства спорта и туризма и Национального олимпийского комитета.

Трогательности мероприятию добавило и то, что, обычно сдержанная в эмоциях, спортсменка расплакалась. Станюта поблагодарила болельщиков, наставников и всех, кто помогал ей достигать высот в художественной гимнастике. Грация подчеркнула, что это не "прощание" — она еще будет выходить на ковер, но уже не будет бороться за медали.