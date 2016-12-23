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В Минске повысились цены на принудительную эвакуацию автомобилей и хранение их на штрафстоянке

24.12.2016 12:15 — Разное | Tut.by  
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Столичные власти приняли решение об увеличении тарифов на работы (услуги) по принудительной отбуксировке, а также хранению отбуксированного транспортного средства на охраняемой стоянке — оно закреплено в решении № 3560 от 1 декабря 2016 года, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Отмечается, что документ вступает в силу после после официального опубликования — то есть с этого дня.


Тарифы на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке

Наименование Единица измерения Старый тариф, руб. Новый тариф, руб.
Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор доставка 43,0 60,0
Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку с частичной погрузкой на эвакуатор доставка

35,0

 50,0
Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 1−3 суток хранения сутки 6,0 7,0
Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 4−9 суток хранения сутки 3,5 4,0
Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 10 и последующее сутки хранения сутки 2,5 3,0

Напомним, автомобиль обязаны вернуть владельцу или собственнику по предъявлению соответствующих документов по первому требованию — вне зависимости от уплаты штрафа и услуг по эвакуации и хранению.

 
 
Ссылка на источник 67
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Отмечается, что документ вступает в силу после после официального опубликования - то есть с этого дня.

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