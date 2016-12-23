Столичные власти приняли решение об увеличении тарифов на работы (услуги) по принудительной отбуксировке, а также хранению отбуксированного транспортного средства на охраняемой стоянке — оно закреплено в решении № 3560 от 1 декабря 2016 года, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Отмечается, что документ вступает в силу после после официального опубликования — то есть с этого дня.
Тарифы на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке
Наименование
Единица измерения
Старый тариф, руб.
Новый тариф, руб.
Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор
доставка
43,0
60,0
Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку с частичной погрузкой на эвакуатор
доставка
35,0
50,0
Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 1−3 суток хранения
сутки
6,0
7,0
Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 4−9 суток хранения
сутки
3,5
4,0
Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 10 и последующее сутки хранения
сутки
2,5
3,0
Напомним, автомобиль обязаны вернуть владельцу или собственнику по предъявлению соответствующих документов по первому требованию — вне зависимости от уплаты штрафа и услуг по эвакуации и хранению.
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