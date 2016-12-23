



Российский президент Владимир Путин провел двенадцатую ежегодную пресс-конференцию.

Как и в послании, которое глава РФ огласил 1 декабря, он уделил много внимания экономике, приведя большое количество статистики и прогнозов. Впрочем, с куда большей заинтересованностью президент говорил о международных отношениях, сообщает ВВС .

Дональд Трамп, по его мнению, тонко почувствовал настроения общества и поэтому победил, а демократы в США скомпрометировали себя во взломанной переписке сами, проиграли и теперь ищут виновных на стороне. О своих политических планах Путин говорил неохотно. Он пообещал решить, идти ли на президентские выборы, когда "время созреет".

О президентских выборах-2018

"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моём или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации".

По мнению Путина, проведение досрочных президентских выборов "возможно, но нецелесообразно". Журналиста газеты "Коммерсант" Андрея Колесникова, попросившего ответить, почему Путин должен и не должен баллотироваться в 2018 году, российский президент назвал провокатором.

Путин уже не в первый раз ушел от ответа на вопрос, намерен ли он участвовать в следующих выборах президента.

Как менялись слова Владимира Путина о четвертом президентском сроке:

2012 год: "Не знаю, хочу ли я 24 года".

2013 год: "Я не исключаю".

2014 год: "Существует возможность моего нового выдвижения".

2015 год: "Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире, и от моих собственных настроений".

2016 год, апрель: "Мне кажется, об этом рано говорить. В зависимости от того, как будет складываться ситуация и как будет идти работа, будут приняты соответствующие решения".

2016 год, сентябрь: "Уже сейчас мы работаем над стратегией развития экономики после 2018 года".

2016 год, декабрь: "Время созреет".

По данным опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 11 декабря, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, Владимира Путина на них поддержали бы 66% россиян.