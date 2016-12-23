Сегодня белорусские литераторы считают Адама Мицкевича одним из создателей новой белорусской литературы и основателем жанра романтизма — отметили в студии радио Sputnik Беларусь Юлия Хвощ и Светлана Владимирова.

Адам Мицкевич оставил огромное и разнообразное литературное наследие, включая лирику, эпические поэмы, драмы, публицистику и множество фрагментов и незаконченных произведений.

В современности Мицкевич известен прежде всего своими балладами, "Крымскими сонетами", исторической романтической драмой "Дзяды" и поэтической эпопеей "Пан Тадеуш", которую сегодня считают последним великим эпосом шляхетской культуры и "национальной поэмой" — единственной в своем роде, которая не имеет аналогов в литературе. Среди других значимых произведений Мицкевича выделяются исторические поэмы "Конрад Валленрод" и "Гражина", напомнили собеседницы в студии радио Sputnik.

Поэзия Мицкевича имела огромное значение для белорусской и польской литературы. Она обогатила литературный язык, стихосложение, поэтические жанры. Творчество поэта значительно повлияло на многих литераторов Беларуси, Польши, Литвы, России и других стран. В начале ХХ века к наследию Мицкевича обращались Янка Купала и Якуб Колас. Также последователем традиций Мицкевича считается Владимир Короткевич, сообщает радио Sputnik.

В 1938 году на родине поэта — в Новогрудке — был впервые открыт Дом-музей Адама Мицкевича в доме его семьи. После войны музей был восстановлен. Сегодня комплекс включает в себя усадьбу Мицкевичей (дом, флигель, амбар и колодец). Среди экспонатов музея есть личные вещи поэта (часы, очки и другие), а также рукописи его стихов. Экскурсии проводятся на белорусском, русском, польском и английском языках.

Подробнее о жизни и творчестве великого поэта-романтика Адама Мицкевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.