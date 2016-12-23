Велоклуб «Минск» договорился о контракте с российским гонщиком Эдуардом Воргановым, выступавшим с 2010 года за команду Мирового тура «Катюша».



Фото: Katusha

34-летний Ворганов выигрывал чемпионат России (2012), этап Тура Австрии (2015), неоднократно финишировал на подиуме и завершал крупные многодневки в топ-10 общего зачета. В 2012 году Эдуард Ворганов занял 19-е место в генерале самой престижной велогонки мира — «Тур де Франс».

В «Катюше» россиянин, имеющий репутацию одного из лучших горняков страны, часто выступал в роли грегаги для лидеров команды, но в «Минске» сможет реализовать и личные амбиции, так как станет одним из ведущих гонщиков клуба. К тому же опыт Ворганова поможет развитию молодых гонщиков белорусской команды.

Спортивным директором мужской команды будет Александр Кучинский, который хорошо знает сильные стороны Эдуарда Ворганова по совместным выступлениям за «Катюшу».

«Минск» также подписывает новый контракт со своим капитаном Сергеем Попком. Он одержал в 2016 году 7 побед. Остаются в команде и другие победители гонок: Евгений Соболь, Константин Клименков, Александр Головаш и Станислав Божков. Есть договоренность о продлении сотрудничества с молодыми, но уже отметившимися на подиумах, Романом Романовым, Олегом Агиевичем, Антоном Ивашкиным. С остальными гонщиками пока ведутся переговоры. Команду могут пополнить и несколько представителей трекового состава.

Помимо этого «Минск» открывает женскую команду, лидером которой станет чемпионка Беларуси Татьяна Шаракова.