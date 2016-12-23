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В Беларуси определены новые чемпионы гражданского общества

24.12.2016 13:06 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси определены новые чемпионы гражданского общества

фото belngo.info

23 декабря в Минске прошла восьмая церемония вручения премии "Чемпионы гражданского общества".

Ассамблея неправительственных демократических организаций отметила наиболее яркие события в общественном секторе за этот год, сообщает Еврорадио

В номинации "Общественный лидер года" победил сопредседатель “Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, который инициировал сбор подписей за присвоение бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности, уничтожил "3,5 кв.м плодородного слоя почвы" на белорусско-российской границе, протестовал против открытия граффити "Москва-Минск" и установления памятника Ленину.

Премию в номинации "Новая инициатива" получило учреждение "Human Constanta", которое запомнилось обществу действиями в защиту прав беженцев и мигрантов в Бресте.
Жюри премии, в которое в этом году вошло 116 человек, в номинации "Креатив года" отметило неизвестного художника, который дорисовал колючую проволоку на пропагандистском граффити "Минск-Москва".

Региональным событием назвали кампанию в защиту историко-культурного района Минска "Осмоловка". Здешние жители уже несколько лет борются за сохранение этого уголка столицы.

В номинации "Партнерство года" жюри отметило платформу Talaka.by. На этой некоммерческой площадке активные люди находят команду, помощников и финансы для реализации своих идей. Наибольшей поддержкой на платформе пользуются идеи в сфере развития белорусского языка и культуры. Статуэтку и диплом на церемонии получили креативный директор Talaka.by Иван Веденин и Юлия Бобруйская.

"Медиаактивностью года" был назван онлайн-журнал "Имена", который дает возможность не только узнать об историях, судьбах и поступках белорусов, а также создавать и поддерживать важные для общества проекты.

Антипремией "Тыква года" отметили сотрудников ГУВД Мингорисполкома, которые в этом году жестко задержали участников ненасильственной акции велосипедистов "Критическая масса".

За наиболее основательное и разностороннее освещение актуальных для неправительственного сектора тем в номинации "Медиа журналист года" приз получила Галина Абакунчик с Радио Свобода — автор 98 материалов о гражданском обществе, его инициативах и преследованиях в 2016 году.

Кампанией года была признана компания по сбору подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности, # нашсцяг.

Премия "Чемпионы гражданского общества" вручается с 2009 года. Победителей выбирает жюри, в которое входят члены Рабочей группы Ассамблеи, общественные лидеры и эксперты, победители премии прошлых лет, журналисты.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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23 декабря в Минске прошла восьмая церемония вручения премии "Чемпионы гражданского общества".

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