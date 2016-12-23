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Компартия Беларуси: кому выгодна рознь между славянскими народами?

24.12.2016 13:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Секретарь ЦК КПБ Беларуси Георгий Атаманов в эфире радио Sputnik Беларусь прокомментировал высказывания российского историка Леонида Решетникова, которые вызвали большой резонанс в белорусском обществе.  

Экс-директор Российского института стратегических исследований заявил о том, что белорусский язык был создан 90 лет назад решением коммунистической партии. Постановление ЦК ВКП (б) "О создании белорусского языка" было опубликовано в 1926 году в газете "Правда".

"Мне откровенно не импонируют высказывания бывшего ректора о белорусском языке. Наш язык существует не 90 лет, как некоторым кажется. У него многовековая история, которая началась ещё с доисторических времен, и это общеизвестный факт", — констатировал собеседник Sputnik.

Компартия Беларуси: кому выгодна рознь между славянскими народами?
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь компартии Беларуси считает, что президент России принял правильное решение, освободив Леонида Решетникова от должности Российского института стратегических исследований.

В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым секретарь ЦК КПБ Беларуси Георгий Атаманов подвел политические итоги 2016 года и оценил геополитическую обстановку в мире. По мнению политического деятеля, многие события в разных странах говорят о грядущей смене эпох и общемировых ценностей.

"Недавний пример — США, в которой избиратели проголосовали за кандидата, который пообещал им согласие и мир в Америке. Подчеркну, речь идет об обстановке внутри страны, а не о желании лезть на территории других стран с цветными революциями и вечными поучениями, как жить", — уточнил Георгий Атаманов.

Полную версию беседы с секретарем ЦК КПБ Беларуси Георгием Атамановым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 

 

 
 
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О том, кому сегодня выгодно разжигать рознь между славянскими народами России, Украины, Беларуси и другими нациями, имеющими славянские корни, ведущий радио Sputnik...

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