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Эксперт: "нефтяной вопрос" без "газового" решаться не будет

24.12.2016 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Предложение "Транснефти" об увеличении тарифов на транзит нефти в 2017 году в эфире радио Sputnik Беларусь прокомментировал экономический эксперт, заведующий кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

"Если абстрагироваться от политики, эти предложения кажутся вполне обоснованными. За ними наверняка стоит технико-экономическая экспертиза и, кроме того, в них учтены прогнозы экономического развития на будущий год", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

В то же время, по словам Вячеслава Ярошевича, нужно учитывать, что с политической точки зрения, нефть и газ в отношениях Беларуси и России — это некая "гремучая смесь".

"Без политики этот вопрос рассматривать невозможно. Поэтому маловероятно, что предложения о новых тарифах на транзит нефти могут устроить белорусскую сторону в свете тех событий, которые связаны с газовым вопросом", — уточнил Вячеслав Ярошевич.

Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно и в судебном порядке.

Полную версию беседы с экономическим экспертом, заведующим кафедрой финансов Международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем случайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В российской компании "Транснефть" считают экономически обоснованным рост тарифов на прокачку нефти по двум веткам нефтепровода "Дружба", которые проходят по...

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