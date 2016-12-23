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Эксперт: "нефтяной вопрос" без "газового" решаться не будет
24.12.2016 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь
"Если абстрагироваться от политики, эти предложения кажутся вполне обоснованными. За ними наверняка стоит технико-экономическая экспертиза и, кроме того, в них учтены прогнозы экономического развития на будущий год", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.
В то же время, по словам Вячеслава Ярошевича, нужно учитывать, что с политической точки зрения, нефть и газ в отношениях Беларуси и России — это некая "гремучая смесь".
"Без политики этот вопрос рассматривать невозможно. Поэтому маловероятно, что предложения о новых тарифах на транзит нефти могут устроить белорусскую сторону в свете тех событий, которые связаны с газовым вопросом", — уточнил Вячеслав Ярошевич.
Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно и в судебном порядке.
Полную версию беседы с экономическим экспертом, заведующим кафедрой финансов Международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем случайте на радио Sputnik Беларусь.
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