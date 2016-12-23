Предложение "Транснефти" об увеличении тарифов на транзит нефти в 2017 году в эфире радио Sputnik Беларусь прокомментировал экономический эксперт, заведующий кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

"Если абстрагироваться от политики, эти предложения кажутся вполне обоснованными. За ними наверняка стоит технико-экономическая экспертиза и, кроме того, в них учтены прогнозы экономического развития на будущий год", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

В то же время, по словам Вячеслава Ярошевича, нужно учитывать, что с политической точки зрения, нефть и газ в отношениях Беларуси и России — это некая "гремучая смесь".

"Без политики этот вопрос рассматривать невозможно. Поэтому маловероятно, что предложения о новых тарифах на транзит нефти могут устроить белорусскую сторону в свете тех событий, которые связаны с газовым вопросом", — уточнил Вячеслав Ярошевич.

Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно и в судебном порядке.

Полную версию беседы с экономическим экспертом, заведующим кафедрой финансов Международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем случайте на радио Sputnik Беларусь.