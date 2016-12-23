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В Сморгонском районе Ford не пропустил на перекрестке Audi: машины - в кювете, пострадал пассажир
24 декабря в Сморгонском районе водитель микроавтобуса Ford, нарушив правила, на перекрестке выехал на главную дорогу и не пропустил Audi. В итоге обе машины оказались в кювете, сообщает пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Микроавтобус перевернулся на крышу, легковой автомобиль оказался в канаве. Пассажира с переднего сиденья в очень тяжелом состоянии увезли в больницу.
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Микроавтобус перевернулся на крышу, легковой автомобиль оказался в канаве. Пассажира с переднего сидения в очень тяжелом состоянии увезли в больницу.
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