﻿ В Сморгонском районе Ford не пропустил на перекрестке Audi: машины - в кювете, пострадал пассажир. 21.by
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В Сморгонском районе Ford не пропустил на перекрестке Audi: машины - в кювете, пострадал пассажир

24.12.2016 14:30 — Разное | Tut.by  
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24 декабря в Сморгонском районе водитель микроавтобуса Ford, нарушив правила, на перекрестке выехал на главную дорогу и не пропустил Audi. В итоге обе машины оказались в кювете, сообщает пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Микроавтобус перевернулся на крышу, легковой автомобиль оказался в канаве. Пассажира с переднего сиденья в очень тяжелом состоянии увезли в больницу.



 
 
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Микроавтобус перевернулся на крышу, легковой автомобиль оказался в канаве. Пассажира с переднего сидения в очень тяжелом состоянии увезли в больницу.

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