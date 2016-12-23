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Олимпийский чемпион: Взялись за биатлон. Но главная цель - отобрать у России ЧМ-2018 по футболу
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что антидопинговые расследования в отношении российских биатлонистов — это лишь артподготовка к главной цели, которой является лишение России ЧМ-2018 по футболу.
— Дмитрий, как оцените
— Это лучшее решение, найден удобный для всех компромисс. Отношение международной федерации к Союзу биатлонистов России и к спортсменам позитивное. Усугублять ситуацию, доводить ее до патовой никому было не выгодно. Думаю, принятое решение устроит всех. СБР уже проводит домашнюю работу над ошибками, и эта работа будет поддержана IBU.
— А теперь о решениях исполкома IBU по пунктам. Что отберут юношеский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира в Тюмени, это было очевидно? Тем более, Норвежская федерация биатлона заявила, что нужно забрать у России все соревнования, а чехи
— Было очевидно, что мы этих соревнований лишимся. Только необходимо уточнение — мы сами отказались от их проведения. Это было компромиссное решение с нашей стороны.
— Следующий пункт.
— У меня есть информация, что один из них уже отбывает дисквалификацию, а второй выступает только в российских соревнованиях. Он в сборную точно не входит и никогда не входил.
— Т.е. вы знаете фамилии?
— Не знаю. Я обладаю лишь той информацией, которую изложил выше.
— Теперь об оставшихся 29 биатлонистах.
— Здесь все очевидно: в отношении них будет продолжена проверка.
— И последний пункт: в отношении СБР будет начато расследование. Чем это грозит?
— Это общая фраза, она ни к чему не обязывает. Что здесь можно нового расследовать? Деятельность СБР абсолютно прозрачна, наша федерация давно и плотно взаимодействует со всеми международными структурами.
— Как думаете, отношение к нашим биатлонистам станет хуже?
— Между спортсменам и тренерами отношения нормальные. Они понимают, что есть презумпция невиновности. Ситуацию нагнетают журналисты. А здравые люди понимают, что сейчас нападать на Россию — это мировой тренд. И вот добрались до наших болезненных точек. Что любят в России? Футбол, хоккей и биатлон. С нашим хоккеем сложно что-то сделать, придраться там не к чему. Вот взялись за биатлон. Главная цель понятна — отобрать у России чемпионат мира по футболу. Но для этого надо провести артподготовку.
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что антидопинговые расследования в отношении российских биатлонистов - это лишь...
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