Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что антидопинговые расследования в отношении российских биатлонистов — это лишь артподготовка к главной цели, которой является лишение России ЧМ-2018 по футболу.

— Дмитрий, как оцените решение исполкома IBU: могло быть хуже?

— Это лучшее решение, найден удобный для всех компромисс. Отношение международной федерации к Союзу биатлонистов России и к спортсменам позитивное. Усугублять ситуацию, доводить ее до патовой никому было не выгодно. Думаю, принятое решение устроит всех. СБР уже проводит домашнюю работу над ошибками, и эта работа будет поддержана IBU.

— А теперь о решениях исполкома IBU по пунктам. Что отберут юношеский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира в Тюмени, это было очевидно? Тем более, Норвежская федерация биатлона заявила, что нужно забрать у России все соревнования, а чехи объявили о своем решении не ехать в Тюмень.

— Было очевидно, что мы этих соревнований лишимся. Только необходимо уточнение — мы сами отказались от их проведения. Это было компромиссное решение с нашей стороны.

— Следующий пункт. Начато дисциплинарное расследование в отношении двух биатлонистов, на время расследования они временно дисквалифицированы. Фамилии не называются, но велика вероятность, что эти спортсмены входят в сборную.

— У меня есть информация, что один из них уже отбывает дисквалификацию, а второй выступает только в российских соревнованиях. Он в сборную точно не входит и никогда не входил.

— Т.е. вы знаете фамилии?

— Не знаю. Я обладаю лишь той информацией, которую изложил выше.

— Теперь об оставшихся 29 биатлонистах.

— Здесь все очевидно: в отношении них будет продолжена проверка.

— И последний пункт: в отношении СБР будет начато расследование. Чем это грозит?

— Это общая фраза, она ни к чему не обязывает. Что здесь можно нового расследовать? Деятельность СБР абсолютно прозрачна, наша федерация давно и плотно взаимодействует со всеми международными структурами.

— Как думаете, отношение к нашим биатлонистам станет хуже?

— Между спортсменам и тренерами отношения нормальные. Они понимают, что есть презумпция невиновности. Ситуацию нагнетают журналисты. А здравые люди понимают, что сейчас нападать на Россию — это мировой тренд. И вот добрались до наших болезненных точек. Что любят в России? Футбол, хоккей и биатлон. С нашим хоккеем сложно что-то сделать, придраться там не к чему. Вот взялись за биатлон. Главная цель понятна — отобрать у России чемпионат мира по футболу. Но для этого надо провести артподготовку.