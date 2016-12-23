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Вертикальный забег в Минске: 32 этажа, Снегурочки и всем медали

24.12.2016 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники забега поднимались на 32-й этаж комплекса "Парус", открыл мероприятие председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.

Соревнования в "Парусе" – один из этапов республиканских "Рождественских стартов": накануне в ТЦ "Столица" спортсмены соревновались в прыжках в высоту.


 
 
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Забег на 32-й этаж состоялся в Минске в рамках "Рождественских стартов". Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходили в белорусской столице необычные соревнования.

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