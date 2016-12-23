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Минское "Динамо" заключило контракт со шведским нападающим

24.12.2016 15:03 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» объявило о заключении контракта со шведским нападающим Фредриком Петтерссоном.


Фото: hcdinamo.by

29-летний форвард является воспитанником «Фрелунды» и начинал карьеру в родном клубе. В 2005 году под общим 157 номером он был задрафтован «Эдмонтоном» и отправился за океан. Однако построить достойную карьеру в Северной Америке Петтерссону не удалось, и он вернулся во «Фрелунду».

В 2012 году Фредрик подписывает соглашение с донецким «Донбассом». В 47 матчах в КХЛ он набирает 13 (7+6) очков.

Затем было «Лугано» и возвращение в Континентальную хоккейную лигу в текущем сезоне. В составе «Торпедо» Петтерссон провел 24 матча и отметился 12 (7+5) баллами за результативность при показателе полезности «+5».

В составе сборной Швеции Фредрик является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства. В «Динамо-Минск» новобранец будет выступать под № 9.

К команде Петтерссон присоединится уже в Швейцарии.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" объявило о заключении контракта со шведским нападающим Фредриком Петтерссоном.

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