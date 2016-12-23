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В США создадут центр по борьбе с зарубежной пропагандой
24.12.2016 15:09 — Разное | Ежедневник
Финансирование Пентагона на 2017 год предусматривает создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой. Соответствующий закон был подписан президентом США Бараком Обамой.
Законопроект о выделении средств Министерству обороны США в 2017 финансовом году, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривает создание центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Документ был опубликован на сайте конгресса США, пишет
Также в обязанности экспертов центра войдет «определение текущих и намечающихся трендов в зарубежной пропаганде с целью координации и формирования ответной тактики, техники и процедур», с помощью которых ложные сообщения будут опровергнуты. Для этого центру будет предоставлен широкий спектр наиболее современных информационных технологий.
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Финансирование Пентагона на 2017 год предусматривает создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой. Соответствующий закон был подписан президентом США...
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