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В США создадут центр по борьбе с зарубежной пропагандой

24.12.2016 15:09 — Разное | Ежедневник  
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В США создадут центр по борьбе с зарубежной пропагандой

Финансирование Пентагона на 2017 год предусматривает создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой. Соответствующий закон был подписан президентом США Бараком Обамой.

Законопроект о выделении средств Министерству обороны США в 2017 финансовом году, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривает создание центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Документ был опубликован на сайте конгресса США, пишет РБК.

Согласно распоряжению, данный центр войдет в структуру Государственного департамента, его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств.

В перечень функций центра войдут «отслеживание и оценка иностранных информационных материалов, представляющих угрозу для национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров». В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения «основанных на фактах» материалов.

Также в обязанности экспертов центра войдет «определение текущих и намечающихся трендов в зарубежной пропаганде с целью координации и формирования ответной тактики, техники и процедур», с помощью которых ложные сообщения будут опровергнуты.​ Для этого центру будет предоставлен широкий спектр наиболее современных информационных технологий.

Кроме того, сотрудники центра должны будут заняться «выявлением пробелов» в системе борьбы с дезинформацией и составлением необходимых рекомендаций по их устранению.

Центр также сможет самостоятельно выдавать гранты организациям гражданского общества, неправительственным фондам, научно-исследовательским институтам, а также частным компаниям. Главная цель выдачи грантов — поддержка местных средств массовой информации, которые «лучше всего подходят для опровержения зарубежной дезинформации в своих общинах».

​В 2017 году государство выделит центру $ 80 млн, столько же средств будет направлено в 2018 году, отмечается в документе.



 

 
 
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