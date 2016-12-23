Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, присоединился к команде Prema Powerteam, выступающей в европейском чемпионате «Формула-3». Об этом спортсмен рассказал f1i.com.



Мик Шумахер. Фото: Reuters

«Переход в „Формулу-3“ станет идеальным шагом для меня, я сгораю от нетерпения в ожидании начала нового сезона. Я также рад остаться в Prema, ведь это команда профессионалов, и я снова получу возможность узнать много нового», — рассказал Шумахер-младший, который будет выступать за Prema в сезоне-2017.

В прошедшем сезоне пилот соревновался в составе этой команды в итальянской и немецкой «Формулах-4». 17-летний гонщик одержал 10 побед.

Его отец проходит курс реабилитации на берегу Женевского озера в Швейцарии. Он вернулся на свою виллу из клиники в сентябре 2014 года. До этого Шумахер более полугода находился в коме из-за несчастного случая, произошедшего во время катания на горных лыжах в декабре 2013-го. Тогда немец упал и ударился головой о камень.