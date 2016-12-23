Как и прогнозировалось исходя из традиционной сезонной динамики, средняя по Беларуси зарплата в ноябре номинально снизилась с прошлого месяца. А с учетом того, что доллар в ноябре заметно подрос, долларовый эквивалент зарплат упал существенно, тем самым еще больше отдалившись от заветных $500, намеченных на 2017-й. Негативная динамика отмечается 3-й месяц подряд.

А уж падение зарплат в реальном выражении, с учетом инфляции, и вовсе идет уже долгое время: в формате «месяц к соответствующему месяцу предыдущего года» - 29 месяцев подряд. За год (ноябрь 2016-го к ноябрю 2015-го) реальная зарплата снизилась на 4,8%, а за 3 года (к ноябрю 2013-го) – на 8,5%.

В ноябре средняя зарплата упала ниже майского уровня

Средняя начисленная (до уплаты с нее налогов) заработная плата в ноябре составила Br717.6, что на Br5.3 меньше, чем в октябре. Это снижение - 3-е подряд после 4-х подряд. Повторяется динамика прошлого года, когда в каждый последующий осенний месяц отмечалось снижение размера средней по стране зарплаты. Но в этом году падение более существенное – ниже майского уровня.

Исторически рекордный показатель средней по стране зарплаты был в августе - Br750,3. Но теперь на очереди декабрь – самый «зарплатный» месяц года, и показатель сильно вырастет, и потому этот максимум обновится в следующем месяце.

В целом долгосрочная тенденция в динамике номинального размера зарплат в Беларуси – повышательная, а основа этого номинального увеличения зарплат - инфляционный рост. За последние 10 лет, с ноября 2006-го по ноябрь 2016-го, средняя зарплата выросла в 11,7 раз.

Зарплаты в Беларуси за годы независимости: инфляционный рост в сотни миллионов раз

Если выразить сегодняшние зарплаты в формате 1990-го года, без учета деноминаций, прошедших в Беларуси в 1994-ом (1:10), 2000-ом (1:1000) и 2016-ом (1:10000), то ноябрьская зарплата 2016-го – это 71,76 млрд рублей, когда как в ноябре 1991-го было 711, а в декабре 1990-го – 269, тогда еще, советских рублей.

То есть номинальный рост за 26 лет и 11 месяцев составил 267 млн раз (ноябрь 2016-го к декабрю 1990-го). Для сравнения, в Украине – в 1,2 млн раз, в России – в 80 тыс. раз: инфляция в Беларуси за постсоветский период стала наибольшей среди всех стран б.СССР.

Реальная зарплата в ноябре снизилась за месяц на 1,5%, а за год - на 4,8%

Ноябрьская средняя зарплата номинально ниже октябрьской на 0,73%. А так как в ноябре Белстат определил месячную инфляцию в размере 0,79% , то реальная зарплата снизилась на 1,5%. Это 3-й месяц подряд падения реальной зарплаты к предыдущему месяцу.

В сравнении с соответствующем месяцем прошлого года средняя ноябрьская зарплата 2016-го остается ниже в реальном выражении. Номинально она, конечно, стала больше, в сравнении с ноябрем 2016-го, на 6,33% (на Br42.7), но цены на потребительские товары и услуги за год (ноябрь 16-го к ноябрю 15-го) выросли на 11,4%. Итог - реальное падение зарплат на 4,8%.

В «минусовую» зону динамика реальных зарплат (к соотв. месяцу предыдущего года) вошла в июле 2014-го, находится там уже 29 месяцев, и, судя по всему, будет оставаться там и в следующем году.

Поскольку и в ноябре 2015-го было минусовое значение (к ноябрю 2014-го), и в ноябре 2014-го (к ноябрю 2013-го), то за 3 года реальная зарплата снизилась значительно: ноябрь 2016-го к ноябрю 2013-го на 8,5% - к месяцу последнего стабильного и спокойного года в регионе.

$-эквивалент средней по Беларуси зарплаты снизился в ноябре до $363

В ноябре доллар в Беларуси подорожал на 3,89% (по курсам последних в месяце торгов на БВФБ), и такое существенное ослабление Br-рубля, при 0,73%-ном номинальном снижении начисленной средней зарплаты, определило сильное падение ноябрьского показателя $-эквивалента средней зарплаты: в среднем по стране он упал на $16, до $363 (по курсу последних в ноябре торгов на БВФБ).

В ноябре 2015-го средняя по стране зарплата была эквивалентна $373. Падение за год, таким образом, $10 (на 2,75), падение же за 2 года намного большее – $210 (на 36,6%).

Исторически максимальный $-эквивалент средних белорусских зарплат - $626 в июле 2014-го (по курсу конца месяца - на последних в июле 2014-го торгах БВФБ). Очевидно, что здесь обновление рекорда не произойдет в течение многих лет. А при худшем развитии событий (падение мировых цен на нефть ниже $35, с этим - очередной обвал Rr-рубля и снижение импортоемкости российского рынка, и в итоге - девальвация Br-рубля) – обвал показателя до уровня кризисных месяцев девальвационного 2011-го – ниже $300.

Как изменялся $-эквивалент белорусских зарплат за 25 лет независимости

В 1991-ом $-эквивалент белорусских зарплат был, в среднем по стране, менее $10 по тогдашнему рыночному курсу. В период 1992-94 гг. - 20-30 долларов в эквиваленте. До середины 2000-го года долларовая средняя зарплата в Беларуси была менее $100. Хотя, конечно, покупательная способность доллара в те годы была в Беларуси очень высокая.

В 00-х годах, с начала долговременной финансово-курсовой стабилизации в Беларуси, опираясь на растущий, на фоне подъема нефтяных цен, российский рынок, долларовые зарплаты в Беларуси выросли к 2008-му году до $450. Правда, покупательская способность доллара в стране сильно снизилась за это время, опустившись к уровню стран Восточной Европы: ценовые различия между странами практически исчезли, а кое-что даже в Беларуси стало стоить дороже (например, недвижимость в 2008-ом).

Мировой кризис 2009-го «подкосил» это 8-летний рост зарплат в $-эквиваленте, а знаменитый белорусский кризис 2011-го краткосрочно обвалил показатель до уровня 2006-го (менее $300 экв.) - вскоре после того как с помощью «печатного станка» (Br-кредитной накачкой экономики) было исполнено поручение А.Лукашенко довести в 2010-ом году среднюю зарплату в Беларуси до $500.

Но с 2012-го, вместе с наращиванием валютных резервов (чему сильно поспособствовала продажа последних 50% Белтрансгаза Газпрому), пошел быстрый восстановительный рост, и уже через год белорусские зарплаты стабильно превысили те самые $500, а в 2014-ом несколько месяцев было с более чем $600-ми зарплатами.

Однако с конца 2014-го на фоне кризиса в России, вызванном падением цен на нефть и западными санкциями за агрессию против Украины, начались очень серьезные негативные экономические процессы в Беларуси, (воссозданная советская экономика Беларуси полностью зависима от экономической (и даже политической) ситуации в России), а Br-рубль сильно девальвировался, и как результат – падение $-эквивалента зарплат в Беларуси более чем в 1,5 раза, ниже $400.

Цель - $500

И вот теперь в Беларуси вновь, как и много лет назад, руководством страны заявлена цель достижения $500-й зарплаты, на этот раз – в 2017-ом году. С ноябрьской «точки» в $363 ее придется поднять почти на 38%.

Учитывая многолетнюю помесячную динамику показателя средней зарплаты в Беларуси, а именно - сезонное и инфляционное ее изменение, можно составить примерный прогнозный план доведения ее до $500 к декабрю 2017-го, и в дальнейшем следить за его выполнением.

При этом, конечно, главное – сохранение стабильным курса Br-рубля к доллару, ослабление его за год не более чем на 10%, без чего ни о каких $500 не может быть и речи.

Но даже и при стабильном курсе подъем показателя средней зарплаты выглядит на графике очень крутым, хотя и вполне реальным – но только при экономическом росте.

Среднегодовая месячная заработная плата в долларах в Беларуси - $364

Менее реальным, а точнее нереализуемым, выглядит возможность достижения в 2017-м году среднегодовой месячной зарплаты в Беларуси в $500 экв. Средняя за последние 12 месяцев (с декабря 2015-го по ноябрь 2016-го) начисленная зарплата составляет лишь $363. А максимальным значением остается $592 (2014-й год).

Сейчас заканчивается третья по счету и самая сильная волна падения долларовых значений зарплат за последние более чем 15 лет: 1-я была 2009-ом после разовой девальвации в самом начале года, 2-я - в период валютно-финансового кризиса 2011-го года, 3-я - после девальвации декабря 2014-го - января 2015-го.

Предыдущие пиковые значения среднегодовой зарплаты в $-эквиваленте: в 2008-ом году - $414 в месяц, перед кризисом 2011-го года - $437 в месяц. «Дно» вследствие мирового кризиса 2008-09 гг. - $356, а вследствие кризиса 2011-го - $314.

Как видно из графика, падение практически прекратилось. И по результатам 2016-го средняя зарплата в долларах в Беларуси останется вот в этих достигнутых пределах - $360-365. В 2015-ом было $418, в 2014-ом - $579, в супердевальвационном 2011-ом - $333, в кризисном 2009-ом - $356, в 2008-ом - $414.

Региональная статистика

Традиционно минские зарплаты заметно превышают областные. Самая низкая средняя зарплата в ноябре - в Витебской области (как и в прошлом месяце).

В ноябре реальные зарплаты больше всего упали с октября в Гродненской области, меньше других - в Брестской.

За год самое значительное снижение реальных зарплат произошло также в Гродненской области. Наименьшее - в столице.

В $-эквиваленте средняя зарплата в ноябре снизилась во всех регионах. Самое большое падение $-эквивалента в ноябре – в Гродненской области.

Долларовый эквивалент зарплат Минска, в среднем по городу, стабильно выше $500 вот уже 9 месяцев, когда как в областях $500-ю среднюю зарплату статистика не показывала с конца 2014-го года.

Кроме того, из года в год столичные зарплаты превышают областные на все больший процент: относительно средней зарплаты по всей стране средняя зарплата в Минске в ноябре 2016-го выше на 40,5%. Все областные средние зарплаты ниже среднереспубликанской.

В последние годы «отрыв» минских зарплат все больше, в Минской области они все это время колеблятся вокруг среднего по стране уровня, а в областях – снижаются относительно средней по Беларуси.