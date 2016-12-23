Таинственный инвестор приобрел здание, в котором избранный президент США жил до четырех лет. Через месяц дом будет выставлен на аукцион.





Двухэтажный кирпичный дом в Нью-Йорке, где провел свое детство избранный президент США Дональд Трамп, будет выставлен на продажу через месяц после того, как сменил владельца, сообщает британская газета Daily Mail. В середине декабря кирпичный дом в квартале «Джамейка-Эстейтс» района Квинс достался секретному покупателю за $ 1,25 млн, указывает издание. Инвестор, сохраняющий инкогнито, убежден, что дом детства Трампа можно продать по более высокой цене, написано в заметке.

Дом в Квинсе построил отец нового президента Фред Трамп в 1940 году, пишет американская газета New York Post. В доме пять спален, кабинет, летняя кухня, камин и гараж на две машины. Дональд Трамп жил здесь с рождения до четырех лет, говорится в статье. В 2008 году здание купила супружеская пара, которая не знала, что прежде дом принадлежал Трампу, выяснили в Daily Mail. Покупателей звали Исаак и Клавдия Кестенберг, за дом они заплатили $ 782,5 тыс.

В дальнейшем пара развелась и решила продать дом, сказано в публикации. В июне 2016 года Кестенберги выставили дом по адресу 85−15 Wareham Place на продажу по цене $ 1,65 млн, пишет New York Post. Несколько месяцев риелтор не мог найти покупателя, после чего собственники согласились снизить цену до $ 1,2 млн. Осенью об этом узнал сам Дональд Трамп: в сентябре в эфире «Шоу Джимми Фэллона» политик заявил, что хотел бы самостоятельно выкупить дом, в котором прошло его детство. После этого к зданию в Квинсе начали приезжать туристы, говорится в публикации Daily Mail.

В октябре Кестенберги выставили дом на аукцион со стартовой ценой в $ 849 тыс. — почти в два раза дешевле, чем изначальная стоимость, которую они рассчитывали выручить. Аукцион был намечен на 19 октября, когда в США проходил очередной раунд предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. За несколько дней до проведения торгов количество заявок резко возросло: заинтересованные покупатели просили отложить аукцион до тех пор, пока они смогут осмотреть дом, пишет Daily Mail. Тогда Кестенберги сняли дом с продажи — владельцы решили, что в случае победы Трампа на президентских выборах здание должно вырасти в цене.

Последующие два месяца дома не было в активной продаже, а в конце декабря риелтор Миша Хагани из агентства недвижимости Paramount Realty рассказала журналистам, что секретный инвестор приобрел дом Трампа за $ 1,2 млн. Сделка была закрыта очень быстро, продавцы уже получили чек, говорится в материале New York Post. Таинственный покупатель не собирается жить в нью-йоркском доме Трампа — вместо этого собственник устроит новый аукцион, который пройдет 17 января 2017 года. Источники Daily Mail оценили потенциальную стоимость будущей сделки в $ 10 млн. Если дом Трампа действительно продадут за эту сумму, то за месяц стоимость здания в Нью-Йорке увеличится в восемь раз.