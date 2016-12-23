﻿ Секретный покупатель: как продавали дом детства Трампа в Нью-Йорке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Секретный покупатель: как продавали дом детства Трампа в Нью-Йорке

24.12.2016 18:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Таинственный инвестор приобрел здание, в котором избранный президент США жил до четырех лет. Через месяц дом будет выставлен на аукцион.


Двухэтажный кирпичный дом в Нью-Йорке, где провел свое детство избранный президент США Дональд Трамп, будет выставлен на продажу через месяц после того, как сменил владельца, сообщает британская газета Daily Mail. В середине декабря кирпичный дом в квартале «Джамейка-Эстейтс» района Квинс достался секретному покупателю за $ 1,25 млн, указывает издание. Инвестор, сохраняющий инкогнито, убежден, что дом детства Трампа можно продать по более высокой цене, написано в заметке.

Дом в Квинсе построил отец нового президента Фред Трамп в 1940 году, пишет американская газета New York Post. В доме пять спален, кабинет, летняя кухня, камин и гараж на две машины. Дональд Трамп жил здесь с рождения до четырех лет, говорится в статье. В 2008 году здание купила супружеская пара, которая не знала, что прежде дом принадлежал Трампу, выяснили в Daily Mail. Покупателей звали Исаак и Клавдия Кестенберг, за дом они заплатили $ 782,5 тыс.

В дальнейшем пара развелась и решила продать дом, сказано в публикации. В июне 2016 года Кестенберги выставили дом по адресу 85−15 Wareham Place на продажу по цене $ 1,65 млн, пишет New York Post. Несколько месяцев риелтор не мог найти покупателя, после чего собственники согласились снизить цену до $ 1,2 млн. Осенью об этом узнал сам Дональд Трамп: в сентябре в эфире «Шоу Джимми Фэллона» политик заявил, что хотел бы самостоятельно выкупить дом, в котором прошло его детство. После этого к зданию в Квинсе начали приезжать туристы, говорится в публикации Daily Mail.

В октябре Кестенберги выставили дом на аукцион со стартовой ценой в $ 849 тыс. — почти в два раза дешевле, чем изначальная стоимость, которую они рассчитывали выручить. Аукцион был намечен на 19 октября, когда в США проходил очередной раунд предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. За несколько дней до проведения торгов количество заявок резко возросло: заинтересованные покупатели просили отложить аукцион до тех пор, пока они смогут осмотреть дом, пишет Daily Mail. Тогда Кестенберги сняли дом с продажи — владельцы решили, что в случае победы Трампа на президентских выборах здание должно вырасти в цене.

Последующие два месяца дома не было в активной продаже, а в конце декабря риелтор Миша Хагани из агентства недвижимости Paramount Realty рассказала журналистам, что секретный инвестор приобрел дом Трампа за $ 1,2 млн. Сделка была закрыта очень быстро, продавцы уже получили чек, говорится в материале New York Post. Таинственный покупатель не собирается жить в нью-йоркском доме Трампа — вместо этого собственник устроит новый аукцион, который пройдет 17 января 2017 года. Источники Daily Mail оценили потенциальную стоимость будущей сделки в $ 10 млн. Если дом Трампа действительно продадут за эту сумму, то за месяц стоимость здания в Нью-Йорке увеличится в восемь раз.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кирпичный дом в квартале "Джамейка-Эстейтс" района Квинс продали за $1,25 млн

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз: В 2017 году Украина может потерять большую часть международной поддержки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика