



Мелитина Станюта объявила о решении завершить карьеру 22 декабря.

Церемония проводов состоялась 23 декабря на ежегодном турнире Baby Cup BSB Bank 2016 в минском Дворце спорта, сообщает БЕЛТА .

"Эта девочка пришла в зал в три годика. Мелита провела в спорте 20 лет - все это время ежедневного изнурительного труда, запредельных физических нагрузок. Всегда нужно думать, что будет завтра. Тебя ждут с каждых соревнований с медалью, а это не всегда получается. И никто не видит этот труд, никто не видит твоих слез", - сказала главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Она также отметила, что за годы выступлений у Станюты появились болельщики не только в Беларуси, но и во всем мире. В частности, Лепарская рассказала о болельщиках из Испании и Японии, которые ездили за Мелитиной на все соревнования и выступления.

Беларусская гимнастка Мелитина Станюта решила завершить спортивную карьеру Мысли об этом пришли после окончания Олимпиады-2016 в Рио, где она не сумела попасть в число призеров, заняв 5-е место.

«Мелита принимала участие в двух Олимпиадах, не всем это удается. В 2012-м в Лондоне она выступала через год после очень сложной операции, на вторых для себя Играх, в Рио, ей предстояло выдержать очень тяжелую психологическую нагрузку, весь мир смотрел на нее: "Сможет или нет?". Я думаю, что она смогла. Мелитина по праву заслужила прозвище Meli Queen", - заключила Лепарская.