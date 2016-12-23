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Беларусская гимнастка Мелитина Станюта попрощалась с большим спортом

24.12.2016 19:44 — Разное | Ежедневник  
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Беларусская гимнастка Мелитина Станюта попрощалась с большим спортом

Мелитина Станюта объявила о решении завершить карьеру 22 декабря.

Церемония проводов состоялась 23 декабря на ежегодном турнире Baby Cup BSB Bank 2016 в минском Дворце спорта,  сообщает БЕЛТА.

"Эта девочка пришла в зал в три годика. Мелита провела в спорте 20 лет - все это время ежедневного изнурительного труда, запредельных физических нагрузок. Всегда нужно думать, что будет завтра. Тебя ждут с каждых соревнований с медалью, а это не всегда получается. И никто не видит этот труд, никто не видит твоих слез", - сказала главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Она также отметила, что за годы выступлений у Станюты появились болельщики не только в Беларуси, но и во всем мире. В частности, Лепарская рассказала о болельщиках из Испании и Японии, которые ездили за Мелитиной на все соревнования и выступления.

Беларусская гимнастка Мелитина Станюта решила завершить спортивную карьеру Мысли об этом пришли после окончания Олимпиады-2016 в Рио, где она не сумела попасть в число призеров, заняв 5-е место.

«Мелита принимала участие в двух Олимпиадах, не всем это удается. В 2012-м в Лондоне она выступала через год после очень сложной операции, на вторых для себя Играх, в Рио, ей предстояло выдержать очень тяжелую психологическую нагрузку, весь мир смотрел на нее: "Сможет или нет?". Я думаю, что она смогла. Мелитина по праву заслужила прозвище Meli Queen", - заключила Лепарская.

 
 
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Мелитина Станюта объявила о решении завершить карьеру 22 декабря.

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